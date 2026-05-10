أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بضم إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كعضو من ذوي الخبرة.

وبحسب بيان اليوم، فإن هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من القرارات السابقة، حيث سبق أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارين بضم الدكتور إسلام عزام إلى المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وكذلك إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك عقب توليه رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس الماضي بقرار من السيد رئيس الجمهورية.

مسيرة مهنية حافلة بالمناصب القيادية

شغل إسلام عزام عددًا من المناصب القيادية البارزة، من بينها رئاسة البورصة المصرية في أغسطس 2025، كما تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، حيث أشرف خلال تلك الفترة على قطاعات سوق رأس المال، والتأمين، والأنشطة المالية غير المصرفية.

كما شغل سابقًا عدة مناصب، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري خلال الفترة (2007–2009)، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، بالإضافة إلى منصب العضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بداية".

مشاركات في مجالس إدارات كبرى المؤسسات

شارك إسلام عزام في عضوية عدد من مجالس إدارات المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، فضلًا عن عضويته في مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.