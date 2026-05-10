تبدأ أمراض الأوعية الدموية بصمت، عبر أعراض بسيطة وغير واضحة يتم تجاهلها بسهولة، ومع ذلك، فإن هذه العلامات المبكرة تكون إنذارا مبكرا لمشكلات صحية خطيرة مثل أمراض القلب أو السكتات الدماغية إذا تُركت دون علاج.

وبينما تتطور هذه الأمراض تدريجيا، يمكن لاكتشافها مبكرا أن يحدث فارقا كبيرا في العلاج والوقاية من المضاعفات، وفقا لموقع "thehealth".

ما هي أمراض الأوعية الدموية؟

تعمل الشرايين كشبكة لنقل الدم المحمّل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وعندما يحدث تضيق أو انسداد في هذه الشرايين نتيجة تراكم الدهون أو اللويحات، تتأثر الدورة الدموية بشكل مباشر، وهي الحالة المعروفة بتصلب الشرايين.



كما أن الأعراض تختلف حسب موضع الانسداد؛ فإذا كان في الساقين يظهر الألم أثناء المشي، أما في الجهاز الهضمي يظهر على شكل آلام بالبطن، وفي الذراعين يسبب صعوبة في الحركة أو رفع الأشياء.

أعراض مبكرة لـ ضعف الدورة الدموية لا يجب تجاهلها

اضطرابات الدورة الدموية من المشكلات الصحية التي تتطور بصمت، قبل أن تبدأ بإظهار مؤشرات واضحة على الجسم، وهناك 10 علامات تشير إلى خلل في تدفق الدم داخل الجسم، وتشمل:

تشنجات الساقين أثناء المشي

يكون الشعور بألم أو تقلصات في عضلة ربلة الساق، خاصة عند الحركة واختفائها مع الراحة، مؤشرا على ضعف تدفق الدم إلى الأطراف السفلية.

آلام البطن بعد تناول الطعام

الشعور بتقلصات أو انزعاج في المعدة عقب الوجبات الكبيرة، خاصة إذا ترافق مع فقدان الوزن، يشير إلى ضعف تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي نتيجة انسداد جزئي في الشرايين.

برودة أو تغير لون أصابع القدم

تحول لون أصابع القدم إلى الأبيض أو الأزرق، أو استمرار برودتها بشكل ملحوظ، يعكس ضعف وصول الدم إليها بشكل كاف.

بطء التئام الجروح

الجروح أو القروح التي تستغرق وقتا طويلا للشفاء، خاصة في القدمين، تكون علامة على نقص الأكسجين والمواد الغذائية الواصلـة للأنسجة.

ضعف أو غياب النبض في القدم

انخفاض أو عدم الإحساس بنبض في القدمين أو الساقين يدل على وجود انسداد في الشرايين الطرفية.

اختلاف ضغط الدم بين الذراعين

وجود فرق واضح في قياس ضغط الدم بين الذراعين يكون مؤشرا على مشكلة في تدفق الدم أو انسداد في أحد الشرايين.

إرهاق في الذراعين

الشعور بثقل أو تعب في الذراعين عند بذل مجهود بسيط يعكس ضعف تدفق الدم إلى الجزء العلوي من الجسم.

التعب غير المبرر

الإرهاق المستمر دون سبب واضح يشير إلى نقص كفاءة الدورة الدموية في إيصال الأكسجين إلى العضلات والأعضاء الحيوية.

تغيرات جلدية في الأطراف

جفاف الجلد، أو تساقط الشعر، أو ضعف نموه في الساقين والقدمين يكون نتيجة ضعف التروية الدموية لتلك المناطق.

تورم في ساق واحدة

تورم مفاجئ في إحدى الساقين دون سبب واضح يكون مرتبطا بجلطة في الأوردة العميقة أو اضطراب وريدي يستدعي الذهاب للطبيب فورا.

أعراض أخرى تنذر بوجود خلل في الدورة الدموية

تظهر أعراض أخرى تنذر بوجود خلل في الدورة الدموية، مثل فقدان الشهية، أو الشعور بالإرهاق المستمر، أو برودة الأطراف، ورغم أن كل عرض منها يبدو بسيطا بمفرده، إلا أن ارتباطها معا يشير إلى ضعف في الدورة الدموية.

ويحذر الأطباء من أن تجاهل هذه العلامات يؤدي إلى تدهور الحالة تدريجيا دون ملاحظة واضحة.

لماذا تحدث هذه الأعراض؟

ترتبط هذه العلامات بضعف تدفق الدم إلى الأعضاء والأنسجة، ما يؤدي إلى نقص الأكسجين والغذاء الواصل إليها، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤثر ذلك على وظائف أعضاء متعددة في الجسم، وليس فقط الأطراف أو المنطقة المصابة بالانسداد.



من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بضعف الدورة الدموية؟

وفقا لموقع "clevelandclinic"، الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بضعف الدورة الدموية هم الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، والذين يعانون من زيادة الوزن أو مرض السكري، وكذلك من لا يمارسون النشاط البدني بانتظام.

أسباب ضعف الدورة الدموية

التدخين

المواد الكيميائية في السجائر تضر بالأوعية الدموية، ما يزيد خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

ارتفاع ضغط الدم

الضغط المستمر على جدران الأوعية الدموية يضعفها ويصعب تدفق الدم.

تصلب الشرايين

تراكم اللويحات الدهنية والكوليسترول داخل الشرايين يحد من تدفق الدم الطبيعي.

مرض السكري

ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية.

تجلط الأوردة العميقة

تكون جلطات دموية في الساقين يقلل من تدفق الدم.

الانسداد الرئوي

إذا انفصلت جلطة دموية وانتقلت إلى الرئتين، فإنها تمنع وصول الدم إليها.

مرض الشرايين المحيطية

تراكم اللويحات في الشرايين المحيطية يقلل كمية الدم الواصلة إلى الساقين والقدمين.

الدوالي

ارتفاع ضغط الدم قد يتلف جدران الأوردة وصماماتها، ما يؤدي إلى رجوع الدم وتكوّن الدوالي.

مرض رينود

تضيق الأوعية الدموية في أصابع اليدين والقدمين عند التعرض للبرد أو التوتر.

السمنة

تزيد السمنة من خطر الإصابة بمشكلات صحية تؤثر على تدفق الدم، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

كيف يمكن الوقاية من ضعف الدورة الدموية؟

ينصح بضرورة الانتباه لأي تغيرات غير طبيعية في الجسم وعدم تجاهلها، مع إجراء فحوصات دورية خاصة لمن لديهم عوامل خطورة، كما أن نمط الحياة الصحي، مثل ممارسة الرياضة، وتجنب التدخين، وضبط ضغط الدم والكوليسترول، يؤدي دورا أساسيا في الوقاية.

