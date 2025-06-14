بعد إصابة مسلم.. 8 أعراض تنذر بالإصابة بانسداد شريان القلب

كتبت- شيماء مرسي

كشفت زوجة المطرب مسلم تعرض زوجها لأزمة صحية مفاجئة بعد تعرضها لمشكلة صحية أدت إلى احتجازها في المستشفى.

وأعلن مسلم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام إصابته بـ انسداد شريان القلب.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم أسباب وأعراض انسداد شريان القلب، وفق ما كشف موقع "mayoclinic".

الأسباب

يحدث انسداد شريان القلب بسبب تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى في شرايين القلب وعلى جدرانها.

وتسمى هذه الحالة بتصلب الشرايين، ويمكن أن تؤدي اللويحات إلى تضيق الشرايين ومنع تدفق الدم.

الأعراض

ألم في الصدر

ضيق التنفس

الإرهاق

ألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانا يصل إلى الجزء العلوي من البطن.

التعرق المصحوب بالقشعريرة

حرقة المعدة

الغثيان

شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة

المضاعفات

ألم الصدر، ويسمى أيضا الذبحة الصدرية، والذبحة الصدرية أحد أعراض مرض الشريان التاجي، لكنها يمكن أن تكون أيضا إحدى مضاعفات تفاقم مرض الشريان التاجي، ويحدث ألم الصدر عندما تضيق الشرايين ولا يحصل القلب على ما يكفي من الدم.

النوبة القلبية، يمكن أن تحدث إذا أدى تصلب الشرايين إلى حدوث جلطة دموية. وقد يسبب نقص الدم تضرر عضلة القلب.

فشل القلب، قد يؤدي ضيق الشرايين في القلب أو ارتفاع ضغط الدم إلى جعل القلب ضعيف ويمكن لهذه الحالة أن تجعل عملية ضخ الدم من القلب أصعب.

عدم انتظام نظم القلب، المعروف باضطراب النظم القلبي، وإذا لم يحصل القلب على ما يكفي من الدم، فقد تحدث تغيرات في إشارات القلب.

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