كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 207 متهمين، في القضية رقم 13272 لسنة 2024، جنايات العمرانية، في القضية المعروفة بـ"داعش العمرانية"، لجلسة 12 أبريل لسماع الشهود.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 21 مارس 2023، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بأن تولوا قيادة بجماعة تتبع تنظيم داعش، وقام بتدريب عناصر بصورة مباشرة وغير مباشرة بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة، كما قام وآخرين بقتل "ح. ف"، عمدا مع سبق الأصرار.

وجَّه للمتهمين من الثاني وحتى الخامس والتسعين بعد المائة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الثاني بعد المائة تهم تمويل الإرهاب، المتهمين من السادس والتسعين بعد المائة وحتى الأخير شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه بعض المتهمين تهم لارتكاب جرائم القتل، ووجه لأخرين تهم حيازة أسلحة وذخيرة، وحيازة مواد في حكم المفرقعات.

