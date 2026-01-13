إعلان

تأجيل محاكمة 207 متهمين في القضية المعروفة بـ"داعش العمرانية" لـ 12 أبريل

كتب : محمود الشوربجي

07:56 م 13/01/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 207 متهمين، في القضية رقم 13272 لسنة 2024، جنايات العمرانية، في القضية المعروفة بـ"داعش العمرانية"، لجلسة 12 أبريل لسماع الشهود.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 21 مارس 2023، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بأن تولوا قيادة بجماعة تتبع تنظيم داعش، وقام بتدريب عناصر بصورة مباشرة وغير مباشرة بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة، كما قام وآخرين بقتل "ح. ف"، عمدا مع سبق الأصرار.

وجَّه للمتهمين من الثاني وحتى الخامس والتسعين بعد المائة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الثاني بعد المائة تهم تمويل الإرهاب، المتهمين من السادس والتسعين بعد المائة وحتى الأخير شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه بعض المتهمين تهم لارتكاب جرائم القتل، ووجه لأخرين تهم حيازة أسلحة وذخيرة، وحيازة مواد في حكم المفرقعات.

اقرأ أيضًا:

ابتز طليقته بفيديو خادش.. الجنايات تعاقب "عامل بولاق" بحكم رادع

حالتا اختناق في حريق مطعم بمصر الجديدة

الجنايات تعاقب أب بالسجن 15 عاما : قتل ابنه المدمن بمطرقة خشب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وجدي عبدالمنعم داعش العمرانية جنايات العمرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أهل مصر" يحذر من تريند "كوباية الشاي".. ويؤكد: يسبب مضاعفات خطيرة
أخبار مصر

"أهل مصر" يحذر من تريند "كوباية الشاي".. ويؤكد: يسبب مضاعفات خطيرة
رئيس الوزراء يشهد احتفالية 10 سنوات "سكن كل المصريين".. ماذا حدث؟
أخبار العقارات

رئيس الوزراء يشهد احتفالية 10 سنوات "سكن كل المصريين".. ماذا حدث؟
"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER
أخبار المحافظات

"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER
فرص جديدة وبدايات عاطفية في انتظار هذه الأبراج
علاقات

فرص جديدة وبدايات عاطفية في انتظار هذه الأبراج
"الصحة" تكشف تفاصيل النظام الغذائي الجديد للوقاية من "أمراض العصر"
أخبار مصر

"الصحة" تكشف تفاصيل النظام الغذائي الجديد للوقاية من "أمراض العصر"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)