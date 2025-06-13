فاكهة تقوي عضلة القلب وتحمي من سرطان القولون والسكتة الدماغية

كتبت- شيماء مرسي

الخوخ ليس مجرد فاكهة صيفية لذيذة ومنعشة، بل هو أيضا كنز من العناصر الغذائية التي تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، وذلك بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم مختلف وظائف الجسم وتسهم في الحفاظ على الصحة.

وكشف موقع "webmd" تأثير تناول الخوخ على الصحة العامة.

الخوخ وعضلة القلب

الخوخ يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والأنثوسيانيدينات والمركبات الفينولية والبوتاسيوم، مما يسهم في حماية خلايا الجسم وتقوية عضلة القلب من التلف الناتج عن الجذور الحرة ويقي أيضا من الإصابة بأمراض القلب.

الخوخ وسرطان القولون

الخوخ غني بالألياف التي تسهم في زيادة حجم البراز وسرعة مروره عبر الأمعاء وتنظيف القولون وإزالة السموم منه.

كما أن تناول الخوخ بانتظام قد يعزز بكتيريا الأمعاء المفيدة ويقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

فوائد أخرى لـ الخوخ

-ترطيب الجسم.

-دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

-تنظيم ضغط الدم.

-تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

-خفض مستويات الكوليسترول الضار.

-تقليل الالتهابات.

-صحة البشرة.

-تقوية المناعة.

-مقاومة العدوى والأمراض.

-التحكم في الوزن.

-تقوية العظام.

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