إعلان

صحيفة: ترامب يعتزم عرض مقعد في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة على ستارمر

كتب : مصراوي

02:02 ص 14/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم عرض مقعد في "مجلس السلام" الذي يترأسه الخاص بغزة على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

أشارت المصادر إلى أن خطط ترامب الخاصة بـ"مجلس السلام"، الذي من المقرر تشكيله لإدارة غزة، تشمل زعماء الدول الحليفة للولايات المتحدة، بما فيها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسعودية ومصر وقطر وتركيا.

أضافت المصادر، أن الولايات المتحدة ترى من الضروري وجود أشخاص لهم مناصب رفيعة متساوية لمنصب ترامب، داخل "مجلس السلام" الذي سيراقب إعادة إعمار غزة.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قد أفادت في وقت سابق بأنه تم حذف اسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير من قائمة الأشخاص المرشحين للعضوية في "مجلس السلام".

يذكر أن تشكيل "مجلس السلام" برئاسة ترامب لإدارة قطاع غزة يعتبر أحد بنود الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل و"حماس"، الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وقطر وتركيا ومصر في أكتوبر 2025، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب مجلس الأمن مجلس السلام رئيس وزراء بريطانيا قطاع غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وظيفة "غريبة" راتبها 5 مليون جنيه سنوياً.. ما هي؟
علاقات

وظيفة "غريبة" راتبها 5 مليون جنيه سنوياً.. ما هي؟
من "ودّية" للمشرحة.. الموت يغتال حلم صعود لاعب بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

من "ودّية" للمشرحة.. الموت يغتال حلم صعود لاعب بكفر الشيخ
حدث بالفن|مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى وصبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته
زووم

حدث بالفن|مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى وصبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته
نجوم وفريق عمل فيلم "ده صوت ايه ده" يحتفلون بالعرض الخاص
زووم

نجوم وفريق عمل فيلم "ده صوت ايه ده" يحتفلون بالعرض الخاص
حدث بالفن|مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى وصبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته
زووم

حدث بالفن|مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى وصبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان