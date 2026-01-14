الجيش الأمريكي: نراقب التطورات في حلب وندعو الجميع للعودة للمفاوضات



وكالات

حثت القيادة المركزية الأمريكية، جميع الأطراف في سوريا على العودة للمفاوضات بحسن نية والسعي إلى حل دبلوماسي دائم.

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، في بيان: "نحن نراقب عن كثب التطورات في حلب والمنطقة المحيطة بها، ونحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية".

وأضاف كوبر: "نواصل دعوة جميع الأطراف المعنية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية والسعي إلى حل دبلوماسي دائم من خلال الحوار".

وتابع: "كما ذكرت سابقًا، فإن سوريا التي تنعم بالسلام مع نفسها وجيرانها يمكن أن تُسهم في شرق أوسط أكثر سلامًا وازدهارًا".

واختتم كوبر بالتأكيد على أن الولايات المتحدة وسوريا تتقاسمان مصلحة مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

كانت الولايات المتحدة قد دعت، يوم السبت، الحكومة السورية والكرد إلى العودة للمفاوضات بعد أيام من الاشتباكات الدامية في مدينة حلب بشمال البلاد، وفقا للغد.