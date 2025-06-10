3 أطعمة شائعة يمكن أن تضر بصحة الكبد.. احذر

كتب – سيد متولي

الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، إذ يلعب دورًا محوريًا في العديد من وظائفه، بما في ذلك تصفية الدم، وإنتاج العصارة الصفراوية، واستقلاب العناصر الغذائية، كما يعمل كجهاز ترشيح رئيسي، إذ يزيل السموم والفضلات من الدم.

ومع ذلك، فإن بعض الأطعمة، التي تبدو في العادة غير ضارة، قد تُلحق ضررًا بالغًا بالكبد، وقد تظهر على شكل الكبد الدهني، وتليف الكبد، ومرض الكبد الدهني، وفشل الكبد الحاد، ومرض الكبد المزمن، والخبر السار هو أنه يمكنك تجنب تناول هذه الأطعمة في نظامك الغذائي المعتاد، والوقاية من جميع هذه الأمراض.

وحذر موقع هيلث من أكثر 3 أطعمة تُلحق الضرر بالكبد، وهي:

الأطعمة الغنية بالفركتوز

الفركتوز نوع من السكر يوجد طبيعيًا في الفواكه والعسل وبعض المُحليات مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، ومع أن تناول كميات صغيرة منه من الفواكه الكاملة آمن بشكل عام، إلا أن الإفراط في تناوله، وخاصةً من الأطعمة المُصنّعة والمشروبات المُحلاة، قد يُلحق الضرر بالكبد.

عند تناول كمية كبيرة من الفركتوز، يعمل الكبد بجهد كبير لتكسيره. وعلى عكس الجلوكوز، يُعالَج الفركتوز في الكبد، حيث يتحول بسرعة إلى دهون.

قد يؤدي هذا إلى تراكم الدهون داخل الكبد، وهي حالة تُسمى مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD). مع مرور الوقت، قد يُسبب هذا التراكم الدهني التهابًا وتندبًا، وحتى سرطان الكبد.

كما أن تناول كميات كبيرة من الفركتوز يزيد من الإجهاد التأكسدي والالتهاب في الكبد، ويمكن أن يرفع مستويات حمض اليوريك وضغط الدم، ويسبب مقاومة الأنسولين، أي أن الجسم لا يستجيب له بشكل جيد.

هذه التغيرات تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد ومشاكل صحية أخرى مثل داء السكري وأمراض القلب.

تتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص مع الأطعمة والمشروبات المُصنّعة التي تحتوي على فركتوز مُضاف، مثل المشروبات الغازية والحلويات والعديد من المخبوزات.

قد تُعيق هذه الأطعمة قدرة الكبد على معالجة الفركتوز بأمان، مما يُؤدي إلى تلف الكبد.

زيوت البذور الصناعية

زيوت البذور الصناعية هي زيوت مُستخلصة من بذور مثل دوار الشمس، والقرطم، وبذور القطن، وفول الصويا، والذرة، تُستخدم هذه الزيوت بكثرة في العديد من الأطعمة المُصنّعة والمقلية، ورغم أنها قد تبدو صحية لأنها مُستخلصة من النباتات، إلا أنها قد تُضر بالكبد والصحة العامة.

هذه الزيوت غنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية، وهي ضرورية بكميات قليلة، لكنها ضارة عند الإفراط في تناولها.

قد يُسبب تناول كميات كبيرة من دهون أوميجا 6 التهابًا مزمنًا في الجسم، بما في ذلك الكبد، هذا الالتهاب قد يُسهم في تلف الكبد وأمراض مثل الكبد الدهني.

علاوة على ذلك، فإن زيوت البذور الصناعية غير مستقرة وتتأكسد بسهولة عند تعرضها للحرارة أو الضوء أو المواد الكيميائية أثناء المعالجة والطهي.

تُنتج هذه الأكسدة مواد ضارة مثل الدهون المتحولة وبيروكسيدات الدهون.

ترتبط الدهون المتحولة بأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني، بينما يمكن أن تُلحق بيروكسيدات الدهون الضرر بخلايا الكبد عن طريق إتلاف الحمض النووي والبروتينات.

التسخين المتكرر لهذه الزيوت، كما يحدث في القلي، يزيد من سميتها ويزيد من خطر التهاب الكبد وتلفه.

هذه الزيوت قد تُخل بتوازن البكتيريا النافعة والضارة في الأمعاء، ما يزيد من الالتهابات ومشاكل الكبد.

ينصح الخبراء بالحد من استخدام زيوت البذور الصناعية، واختيار دهون صحية أكثر، مثل زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، وزيت نخالة الأرز، والسمن، فهذه البدائل أكثر استقرارًا وأقل تسببًا للالتهابات.

عصائر الفاكهة

يعتقد الكثيرون أن عصائر الفاكهة صحية، لكن معظمها يحتوي على نسبة عالية من السكر ونسبة منخفضة من الألياف، عند عصر الفاكهة، تُزال الألياف الطبيعية، ويبقى السكر في الغالب، وخاصةً الفركتوز.

شرب كميات كبيرة من عصير الفاكهة قد يُسبب نفس المشاكل الناتجة عن الإفراط في تناول الأطعمة المُصنّعة الغنية بالفركتوز، إذ يتعين على الكبد معالجة كل هذا السكر، ما قد يؤدي إلى تراكم الدهون والالتهابات والإجهاد التأكسدي في خلايا الكبد.

على عكس الفاكهة الكاملة، تُسبب عصائر الفاكهة ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر والفركتوز في الدم، ما يُثقل كاهل الكبد، هذا قد يُفاقم مرض الكبد الدهني ويزيد من خطر تلف الكبد.

للمهتمين بصحة الكبد، يُنصح بتناول الفاكهة كاملةً بدلًا من شرب عصائرها، تحتوي الفاكهة الكاملة على ألياف تُبطئ امتصاص السكر وتُخفف العبء على الكبد.

تجنب عصائر الفاكهة الخالية من اللب وتلك المُضاف إليها سكريات، لأنها قد تُساهم في تراكم دهون الكبد والتهاباته، تمامًا مثل المشروبات الغازية المُحلاة.

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