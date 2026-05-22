أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة على مدار الساعة.

خطة متكاملة للتأمين الطبي

وأكد المحافظ أن مديرية الشئون الصحية بأسيوط، برئاسة الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة، وضعت خطة شاملة لتأمين الخدمات الطبية خلال أيام العيد، تضمنت دعم أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة بكافة المستشفيات، مع تعزيز تواجد الأطقم الطبية والتمريضية.

جاهزية كاملة بالمستلزمات الطبية

وأشار إلى التأكد من جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال وأكياس الدم بالكميات المناسبة، إضافة إلى مراجعة كفاءة أجهزة الطوارئ وشبكات الأكسجين والمولدات الكهربائية لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

تنظيم النوبتجيات والمتابعة الميدانية

وأوضح المحافظ أن الاستعدادات شملت تنظيم جداول العمل للأطباء والتمريض والفنيين، إلى جانب تكليف فرق إشرافية من مديرية الصحة بالمرور الدوري على المنشآت الصحية لمتابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

تشغيل غرف العمليات على مدار الساعة

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات طارئة، مع استمرار عمل غرف العمليات على مدار 24 ساعة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لضمان سرعة التنسيق مع الجهات المعنية.

تهنئة المواطنين والتأكيد على جاهزية الخدمات

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على حرص المحافظة في توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، مقدمًا التهنئة لأبناء المحافظة والشعب المصري بهذه المناسبة، متمنيًا أن يعيدها الله بالخير والبركات.