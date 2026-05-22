كشفت دراسة علمية حديثة أن عدد ساعات النوم قد يكون عاملا حاسما في سرعة التقدم بالعمر، بعدما توصل باحثون إلى أن النوم لفترات قصيرة جدا أو طويلة بشكل مفرط قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتسارع الشيخوخة البيولوجية.

وبحسب موقع gazeta.ru، أوضح جونهاو وين، الأستاذ المشارك بجامعة كولومبيا، أن الباحثين حللوا بيانات ما يقرب من نصف مليون شخص، لمقارنة أنماط النوم لديهم بالحالة الصحية العامة ووظائف أعضاء الجسم المختلفة.

ما عدد ساعات النوم المثالية؟

أظهرت نتائج الدراسة أن النوم لفترة تتراوح بين 6-4 و7-8 ساعات يوميا يعد الأكثر فائدة لصحة الجسم، إذ ارتبط هذا المعدل ببطء علامات الشيخوخة البيولوجية وتحسن الحالة الصحية بشكل عام.

في المقابل، تبين أن الأشخاص الذين ينامون أقل أو أكثر بكثير من هذا المعدل يكونون أكثر عرضة للتغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر.

ما مخاطر قلة النوم؟

وأشار الباحثون إلى أن الحرمان من النوم يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، من بينها:

-الاكتئاب واضطرابات القلق

-السكري من النوع الثاني

-ارتفاع ضغط الدم

-أمراض القلب والأوعية الدموية

-اضطرابات الجهاز التنفسي والهضمي

كيف يؤثر النوم على الجسم؟

وأوضح جونهاو وين أن النوم يلعب دورا محوريا في الحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، إذ تستعيد خلاله أجهزة الجسم نشاطها، بما يشمل عمليات الأيض والمناعة والعمليات الحيوية المرتبطة بالصحة وطول العمر.

كما لفت الباحثون إلى أن اضطرابات النوم لا تعد دائما سببا مباشرا للأمراض، لكنها قد تكون مؤشرا مبكرا على وجود مشكلات صحية كامنة تستدعي الانتباه والفحص الطبي.

اقرأ أيضا:

هل النوم أهم من الطعام والرياضة لصحتنا؟

بينها الدجاج والسبانخ.. 6 أطعمة قد تصبح ضارة بسبب الطهي الخاطئ

السر في توقيت الطعام.. متى يصبح الأكل خطرا على الجسم؟