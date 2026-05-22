نشر الدكتور عاصم أنور أبو عرب، أستاذ السموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، عددًا من النصائح حول كيفية شراء الأضحية السليمة.

كيف تختار أضحية سليمة؟

أوضح "أبو عرب"، أنه عند شراء الأضاحي يجب عدم إغفال الشكل والمظهر الخارجي للحيوان، فالحيوان النشط ذو الشهية المفتوحة يدل على سلامته من الأمراض، على عكس الحيوان الكسول الذي لا يقبل على الغذاء، حيث يشير ذلك إلى وجود مشكلات صحية لديه. كما يجب أن تكون العينان لامعتين وبراقتين، وألا يظهر بهما أي اصفرار أو احمرار.

وأكد أهمية خلو الحيوان من الإفرازات أو الالتهابات في الفم أو الأنف أو اللسان، وأن يكون تنفسه طبيعيًا غير سريع أو بطيء، مع رفع الرأس واستقامة الأرجل وقوتها، وأن يكون الصوف ناعم الملمس ونظيفًا، فكلها علامات تدل على صحة الحيوان.

وقال إن من الضروري عند شراء الحيوان استخدام اليدين في فحصه، وذلك بالضغط على الرقبة والظهر واللية ومقدمة الصدر، مع ملاحظة مدى امتلائها باللحم، والتأكد من عدم وجود أي التهابات أو تورمات أو جروح.

وأضاف أنه يجب الحرص على أن تكون الأضحية متوافقة مع الشروط الشرعية، بأن تكون من الأنعام، وهي الإبل (الجمال)، والبقر، والجاموس، والغنم.

ما هو السن المناسب للأضحية؟

تابع أستاذ السموم: لا بد أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعًا، وهي خمس سنوات بالتقويم الهجري للإبل، وسنتان للبقر والجاموس، وسنة للضأن والماعز، ويجوز ذبح الضأن إذا أتم ستة أشهر فأكثر، مع الحرص على سلامة الذبيحة من العيوب التي تنقص اللحم أو الشحم.

وأوضح أنه لا تجزئ ولا تصح أضحية الذبيحة العمياء أو العوراء، أو مقطوعة الأذنين أو إحداهما، أو مقطوعة اليد أو الرجل أو اللية أو الذيل، كما لا تجزئ المريضة الظاهر مرضها، ولا العجفاء شديدة الهزال، فالأضحية قربة إلى الله، والله طيب لا يقبل إلا طيبًا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

واستطرد قائلًا: هناك العديد من الاشتراطات التي يجب أخذها في الاعتبار عند شراء اللحوم من الجزارين، وذلك لتفادي الكثير من الأضرار الصحية التي قد تحدث نتيجة سوء الاختيار.

وأضاف أنه عند شراء اللحوم يجب أن يكون الشراء من مصدر معلوم وموثوق، للتأكد من عدم غشها أو التلاعب بها، مشيرًا إلى وجود أنواع متعددة من اللحوم، منها اللحم الجاموسي والبقري والبتلو، ولحوم الضأن والماعز، بالإضافة إلى اللحم الجملي.