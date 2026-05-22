محافظ بورسعيد يستقبل وزيري التخطيط والشباب لتفقد المنشآت الرياضية والتعليمية

كتب : طارق الرفاعي

11:37 ص 22/05/2026
استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار زيارة ميدانية لتفقد عدد من المنشآت الرياضية والتعليمية ومتابعة معدلات التنفيذ ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استاد المصري

وتضمنت الزيارة متابعة سير العمل بمشروع استاد النادي المصري الجديد، والوقوف على المراحل التنفيذية المختلفة بالمشروع، بما يسهم في دعم البنية الرياضية وتطوير المنشآت الرياضية التي تواكب تطلعات أبناء بورسعيد.

المنشآت التعليمية

كما شملت الجولة زيارة عدد من المنشآت الجامعية والتعليمية، لمتابعة جهود التطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية، والاطلاع على الإمكانات والخدمات المقدمة للطلاب داخل تلك المنشآت.

دعم البنية التحتية والتنمية

وتأتي الجولة في إطار توجهات الدولة نحو دعم وتطوير البنية التحتية الرياضية والتعليمية، وتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة بورسعيد.

