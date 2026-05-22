تزداد المخاوف مع التقدم في العمر من الإصابة بالخرف وضعف الذاكرة، لكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الحفاظ على النشاط البدني قد يكون من أكثر الوسائل فعالية لحماية الدماغ وتقليل خطر التدهور المعرفي مع الشيخوخة.

وبحسب موقع health.mail.ru، اكتشف باحثون أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة خلال منتصف العمر، مثل المشي السريع وركوب الدراجات والتنزه، تساهم بشكل كبير في دعم صحة الدماغ وتقليل احتمالات الإصابة بالخرف في المراحل المتقدمة من العمر.

كيف تؤثر الرياضة على الدماغ؟

أوضح الدكتور ميخائيل بولكوف، الباحث في معهد دراسات الشيخوخة بالمركز الروسي للبحوث السريرية في طب الشيخوخة بجامعة بيروغوف الطبية، أن النشاط البدني لا يفيد العضلات فقط، بل يحدث تغييرات حقيقية داخل الدماغ.

وأشار إلى أن الحركة تحفز سلسلة من الإشارات داخل الخلايا العصبية، ما يساعد على تجديدها وتعزيز ما يعرف بـ"المرونة العصبية"، وهي قدرة الدماغ على تكوين روابط جديدة وتحسين الذاكرة والتعلم.

هرمونات تحمي الخلايا العصبية

ولفت الباحث إلى أن العضلات أثناء الحركة تفرز مواد مهمة تعرف باسم "الميوكينات"، من بينها هرمونا "الإيريسين" و"BDNF"، وهما عنصران يساعدان على حماية الخلايا العصبية وتحسين وظائف الدماغ.

كما أوضح أن حمض اللاكتيك الناتج عن النشاط البدني قد يساهم أيضا في تنشيط الجينات المرتبطة بمرونة الخلايا العصبية، بينما يساعد عامل النمو الشبيه بالأنسولين "IGF-1" في التخلص من لويحات الأميلويد المرتبطة بمرض الزهايمر.

هل تقتصر الفوائد على الرياضة فقط؟

وأكد بولكوف أن النشاط البدني لا يعني ممارسة الرياضة المكثفة فقط، بل يشمل أيضا المشي اليومي، والأعمال المنزلية، والبستنة، والحركة المنتظمة بشكل عام.

وأضاف أن هذه الأنشطة تساعد أيضا على تحسين الحالة النفسية وزيادة إفراز هرمونات السعادة، إلى جانب تعزيز التفاعل الاجتماعي، وهو عنصر مهم للحفاظ على الصحة الإدراكية.

متى يجب البدء؟

وشدد على أن تأثير النشاط البدني يمتد إلى جميع مراحل العمر، مؤكدا أنه "لا يوجد عمر متأخر لبدء الحركة"، إذ يمكن لأي شخص الاستفادة من النشاط البدني حتى في المراحل المتقدمة من العمر.

وأوضح في الوقت نفسه أن الحفاظ على صحة الدماغ يحتاج إلى الاستمرارية والالتزام بالعادات الصحية، إلى جانب متابعة الحالات المرضية والعلاج المناسب تحت إشراف الطبيب.

