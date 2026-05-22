تركي آل الشيخ: مصر آمنة والاستثمار فيها من أنجح ما يكون

قال تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الترفيه في السعودية، إن الفعاليات والأنشطة المقامة حاليًا تعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده المنطقة على مستوى الثقافة والترفيه والرياضة.

وأكد تركي آل الشيخ خلال مؤتمر صحفي بعنوان "Glory in Giza" أن زيارته الأخيرة إلى المتحف المصري الكبير شكّلت تجربة استثنائية، واصفًا المتحف بأنه "واحد من أجمل المتاحف التي زرتها في حياتي".



وأشار إلى أن ما شاهده يعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده مصر في قطاعات السياحة والثقافة والترفيه، مؤكدًا أن البلاد باتت تمتلك بنية متكاملة قادرة على استضافة كبرى الفعاليات والأحداث العالمية باحترافية عالية.

وأكد تركي أن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والاستقرار، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر من نشاط استثماري وثقافي ورياضي يعكس مكانتها الكبيرة عربيًا وإقليميًا.

وأوضح أن بين 3 و4 من الأبطال المصريين خاضوا لمعسكرات تدريبية بإشراف مدربين عالميين استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، معربًا عن ثقته في قدرتهم على تقديم صورة مشرّفة عن مصر والعالم العربي خلال الفعاليات المرتقبة يوم السبت المقبل.

وأكد تركي آل الشيخ أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مفاجآت كبيرة، قائلًا "ما تم تقديمه حتى الآن مجرد بداية، والقادم سيكون مختلفًا واستثنائيًا".