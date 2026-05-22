رغم تعافي بعض المصابين بفيروس إيبولا ونجاتهم من أخطر مراحله، إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الفيروس قد لا يغادر الجسم بشكل كامل بعد الشفاء، ما يثير مخاوف جديدة بشأن احتمالات انتقال العدوى حتى بعد انتهاء المرض بوقت طويل.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، أوضحت الدكتورة يوليا يرمولوفا، الباحثة في معهد الطب والتقنيات الطبية بجامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، أن فيروس إيبولا لا يبقى في الدم فقط، بل قد يستمر لفترات طويلة داخل بعض السوائل البيولوجية في الجسم، حتى بعد تعافي المريض ظاهريا.

هل يبقى فيروس إيبولا في الجسم بعد التعافي؟

وأكدت الباحثة أن الفيروس قد يظل موجودا في السائل المنوي لأشهر، وأحيانا لسنوات بعد الشفاء، مشيرة إلى أن الدراسات أظهرت اختفاء الفيروس لدى نحو 50% من الرجال خلال 115 يوما، بينما يختفي لدى 90% منهم خلال 394 يوما.

وأضافت أن أطول مدة تم تسجيلها لبقاء الفيروس في السائل المنوي وصلت إلى نحو 988 يوما، أي أكثر من عامين ونصف بعد التعافي.

هل يمكن انتقال العدوى بعد الشفاء؟

وأشارت يرمولوفا إلى تسجيل حالات انتقال للفيروس عبر العلاقات الحميمة بعد مرور فترة طويلة على انتهاء تفشي المرض، وهو ما دفع الجهات الصحية إلى التشديد على المتابعة الطبية المستمرة للمتعافين.

كما أوضحت أن الفيروس قد يبقى أيضا في حليب الثدي لفترة تصل إلى 500 يوم بعد الإصابة، إضافة إلى إمكانية استمراره داخل العين لعدة أشهر، ما قد يزيد من خطر الإصابة ببعض المضاعفات العصبية والتهابات الدماغ.

تفشي جديد يثير القلق في إفريقيا

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، خاصة في مقاطعة إيتوري القريبة من الحدود الأوغندية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في 17 مايو الجاري، أن تفشي المرض في الكونغو وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات بعد دولي، بعد تسجيل أكثر من 500 إصابة مشتبه بها ووفاة ما لا يقل عن 131 شخصا.

ما هو فيروس إيبولا؟

ويعد فيروس إيبولا من أخطر الفيروسات النزفية في العالم، إذ يسبب حمى شديدة ونزيفا داخليا وخارجيا في بعض الحالات، مع ارتفاع معدلات الوفاة إذا لم يتلق المصاب الرعاية الطبية بشكل مبكر.

وتشمل أبرز أعراضه:

-ارتفاع الحرارة المفاجئ

-الإرهاق الشديد

-آلام العضلات والمفاصل

-الإسهال والقيء

-النزيف في الحالات المتقدمة

وينتقل الفيروس عبر ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب، مثل الدم والإفرازات المختلفة، أو عبر الأدوات والأسطح الملوثة.

اقرأ أيضًا:

​الصحة تحذر: جنبوا أطفالكم الإصابة بفيروس "HSV1" بهذه الطريقة

فيروس شتوي يثير قلق الولايات المتحدة.. تعرف على أعراضه

سلاح طبيعي في جسمك يحارب الإنفلونزا.. تعرف عليه