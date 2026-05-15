طعام ومشروب شهيران يساعدان على خفض السكر وحماية الكبد

كتب : أسماء العمدة

03:00 م 15/05/2026

أن تناول بعض الأطعمة والمشروبات الشائعة خلال ساعات الصباح قد يساهم بشكل فعال في تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة الكبد، خاصة عند اعتمادها ضمن نظام غذائي متوازن.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، أن وجبة الإفطار تؤدي دورا أساسيا في تحسين وظائف الجسم، إذ تساعد الخيارات الصحية على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السكري وأمراض الكبد الدهني.

الشوفان

يعد الشوفان من أبرز الأطعمة التي ينصح بتناولها صباحًا، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يساهم في الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز.

كما يحتوي الشوفان على عناصر غذائية مفيدة تدعم صحة الجهاز الهضمي وتقلل من تراكم الدهون على الكبد، ما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص المعرضين لمشكلات الكبد الدهني.

القهوة

أما القهوة، فهي من أكثر المشروبات التي أظهرت الدراسات فوائدها للكبد عند تناولها باعتدال، وتشير الأبحاث إلى أن القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد وأمراضه المزمنة، بفضل احتوائها على مضادات أكسدة قوية.

كما تساعد القهوة غير المحلاة على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستويات السكر في الدم.

نصائح طبية مهمة

ينصح بتناول الشوفان دون إضافة كميات كبيرة من السكر، مع إمكانية إضافة الفواكه أو المكسرات الصحية، كما يفضل شرب القهوة دون محليات صناعية أو كريمة عالية الدهون.


