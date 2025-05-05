ماذا يحدث لجسمك عند إضافة هذا المكون إلى القهوة؟.. محاربة أمراض القلب والسرطان

ماذا يحدث لجسمك عند إضافة هذا المكون إلى القهوة؟..

كتب – سيد متولي

يمكن لإضافة أحد المكونات الشائعة إلى مشروب القهوة المفضل لديك، أن يفعل العجب بصحتك، من تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب إلى محاربة السرطان والسكتة الدماغية، فما هو هذا المكون؟.

وبحسب موقع تايمز ناو، فإن إضافة القليل من زيت الزيتون إلى القهوة تجعل المشروب صحيا، فما فوائده؟

الحماية من من أمراض القلب

إضافة نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميا للقهوة يمكن أن يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15 % على الأقل، وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21 %، لأنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة - وخاصة حمض الأوليك - فيساعد على خفض الكوليسترول الضار.

تقليل خطر السرطان

تناول زيت الزيتون يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بفضل وجود مركبات فينولية غنية بمضادات الأكسدة في الزيت، والتي تحمي الخلايا من الجذور الحرة، فقد يقلل من سرطان المسالك البولية، وسرطان الثدي، وسرطان الجهاز الهضمي، وسرطان الرأس والرئة والرقبة.

محاربة السكتة الدماغية

زيت الزيتون يخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، لذا فإنه قد يحمي من السكتة الدماغية.

تحسين صحة الأمعاء

يحسن زيت الزيتون بشكل ملحوظ علامات الالتهاب وأعراضه، مثل الانتفاخ والإمساك وحرقة المعدة، بفضل مضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة به، كما يعمل على تحسين صحة الأمعاء لأنه يزيد من تنوع البكتيريا المعوية الجيدة.