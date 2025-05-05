لن تتخيل.. تأثير تناول شوربة الدجاج البلدي على صحة المفاصل والكوليسترول

كتبت - نرمين ضيف الله:

التغذية الطبيعية خير من العلاج، وكذلك في الوقاية من الأمراض. وتبرز “شوربة الدجاج البلدي” كمكون غذائي تقليدي ذي فوائد صحية مذهلة، يغفل عنها كثيرون، خاصة فيما يتعلق بصحة المفاصل ومستويات الكوليسترول في الدم.

وتعليقًا على ذلك، أوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أهمية شوربة الدجاج البلدي لصحة الجسم، وذكرت أنها ليست مجرد طبق شعبي دافئ اعتادت عليه الأُسر في أوقات المرض أو البرد، لكنها في الواقع تحتوي على كنوز غذائية تساهم في دعم الجسم بطرق لا تُقدَّر بثمن.

وأضافت في تصريح خاص لـ”مصراوي” أن الشوربة تحتوي على نسب مرتفعة من الكولاجين الطبيعي، والأحماض الأمينية، والمعادن الأساسية، التي تتوافر بتركيز أعلى في الدجاج البلدي مقارنةً بالدجاج المُربى صناعيًا.

فوائدها لصحة المفاصل

وأشارت إلى أن المرق الناتج عن غلي عظام وأجزاء الدجاج البلدي لساعات طويلة يحتوي على كولاجين يتحول إلى “جيلاتين” عند الطهي، وهو مركب يدعم أنسجة المفاصل ويقلل من الالتهابات.

تحسين مستويات الكوليسترول

وواصلت: على عكس ما يُشاع عن لحوم الدواجن وتأثيرها على الكوليسترول، فإن الدهون الطبيعية الموجودة في شوربة الدجاج البلدي، عند طهيها بطريقة صحية ودون إضافات صناعية، تساهم في رفع نسبة الكوليسترول الجيد (HDL) في الجسم، وتخفيض الكوليسترول الضار (LDL).

ويعود الفضل في ذلك إلى احتوائها على دهون غير مشبعة. كما نصحت بإضافة الكرفس والخضروات مثل الجزر، والبصل، والثوم، والطماطم، للحصول على فائدة أكبر.