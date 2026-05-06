صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن إيران تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الراهنة، واصفا الجانب الإيراني بأنه "يتعامل مع الموقف كطرف يرغب في إبرام اتفاق بأي ثمن"، مؤكدا أن إدارته تقوم بعمل لا يُصدق.

ترامب يعلن سعي طهران لاتفاق بأي ثمن

أشار ترامب، إلى أن الإدارة الأمريكية تتعامل حاليا مع أشخاص يُدركون حجم الضغوط الممارسة عليهم، مما يدفعهم نحو البحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة التي تعصف بالمنطقة وتؤثر على استقرارها السياسي والاقتصادي.

شلل ملاحي في إيران وتعهد بمنع الطموحات النووية

أكد الرئيس الأمريكي، أن الإيرانيين باتوا غير قادرين حاليا على إدخال أو إخراج أي سفن من مياههم الإقليمية، في إشارة إلى فاعلية القيود والضغوط المفروضة على حركة الملاحة.

وجدد ترامب، تأكيده على موقف واشنطن الثابت بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي تحت أي ظرف، معتبرا أن هذا الهدف يُمثّل "أولوية قصوى" للأمن القومي الأمريكي ولحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لضمان عدم امتلاك طهران لأي قدرات نووية تهدد الاستقرار العالمي.

المناوشة مع إيران ومقارنتها بالنموذج الفنزويلي

وصف الرئيس ترامب، طبيعة التحركات الحالية ضد طهران بأنها "مناوشة" تخوضها الولايات المتحدة بنجاح كبير، مشيدا بالنتائج التي حققتها إدارته حتى الآن.

وشبّه دونالد ترامب، ما تقوم به واشنطن تجاه إيران بما حدث في "التجربة الفنزويلية" من حيث سرعة وفاعلية الضغوط، إلا أنه شدد على أن الملف الإيراني يُعد أكبر وأكثر تعقيدا، مؤكدا في الوقت ذاته أن العمل الذي تقوم به القوات الأمريكية والأجهزة المعنية في هذا الصدد يُعد عملا استثنائيا يحقق الأهداف المرجوة منه وتيرة متسارعة.

وتترقب الأوسط تترقب الأوساط السياسية في واشنطن وطهران ردودا حاسمة خلال الساعات القادمة حول مقترح أمريكي جديد يتكون من 14 بندا، يهدف إلى إنهاء صفحة الحرب ووضع إطار عمل شامل للملف النووي.