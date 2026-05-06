إعلان

بعد حكم النقض.. ماذا يعني العدول عن بطلان عضوية نائبي منيا القمح؟

كتب : أحمد عادل

09:05 م 06/05/2026 تعديل في 09:42 م

محكمة النقض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المحامي ماهر إسكندر، دفاع خالد مشهور، عن الإجراءات المترتبة على حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، بالعدول عن الحكم الصادر ببطلان عضوية نائبي منيا القمح.

وقال إسكندر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الحكم يعني صحة عضوية نائبي منيا القمح في مجلس النواب، وإلغاء الحكم الصادر ببطلان العضوية وإعادة الانتخابات.

وتابع أن الحكم أصبح نهائيًا وباتًا واستمرار عضوية نائبي منيا القمح خالد مشهور ومحمد شهدة في مجلس النواب بشكل طبيعي.


تفاصيل إلغاء حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح

وقد أصدرت الهيئة العامة حكمًا انتهت فيه إلى العدول عن الاتجاه السابق الوارد في الطعن رقم 10 لسنة 95 ق، وقضت ببطلان الحكم الذي كان قد صدر ببطلان عضوية النائبان خالد مشهور ومحمد شهدة، وذلك تأسيسًا على أن الطعن أُقيم دون اختصام المطعون ضده اختصامًا صحيحًا، بالمخالفة لما أوجبه القانون.

وقال إسكندر: تقدمنا بطلب إلى المحكمة أوضحنا فيه أن الحكم الصادر ببطلان العضوية قد شابه البطلان الجوهري، لصدوره في مواجهة خصومة لم تنعقد قانونًا، نتيجة عدم اختصام النائب المطعون على عضويته، رغم أن القانون يُوجب أن يُقام الطعن ابتداءً في مواجهته باعتباره الخصم الأصيل والطبيعي في دعوى صحة العضوية.

وقد انتهت الهيئة العامة إلى إقرار مبدأ قانوني واضح مؤداه أن الطعن إذا خلا من اسم المطعون ضده، أو لم تنعقد الخصومة في مواجهته، فإنه يكون غير مقبول، باعتبار أن تحديد الخصم واختصامه يمثلان شرطًا جوهريًا لانعقاد الطعن، وليس مجرد إجراء شكلي يمكن استكماله لاحقًا.

اقرأ أيضًا:

إلغاء حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية

النيابة العامة في قضية "الطفلة سما": "طفلة بلا سند واجهت وحشية لا تُحتمل"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة النقض انتخابات النواب منيا القمح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار
أخبار مصر

30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار
لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية
شئون عربية و دولية

لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية
11 طن مضبوطات.. حماية المستهلك يضبط 3 وقائع غش كبرى بالدقهلية
أخبار مصر

11 طن مضبوطات.. حماية المستهلك يضبط 3 وقائع غش كبرى بالدقهلية

إجابة غامضة من ساكا بشأن منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا قال؟
رياضة عربية وعالمية

إجابة غامضة من ساكا بشأن منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا قال؟
نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر
زووم

نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي