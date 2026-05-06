كشف المحامي ماهر إسكندر، دفاع خالد مشهور، عن الإجراءات المترتبة على حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، بالعدول عن الحكم الصادر ببطلان عضوية نائبي منيا القمح.

وقال إسكندر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الحكم يعني صحة عضوية نائبي منيا القمح في مجلس النواب، وإلغاء الحكم الصادر ببطلان العضوية وإعادة الانتخابات.

وتابع أن الحكم أصبح نهائيًا وباتًا واستمرار عضوية نائبي منيا القمح خالد مشهور ومحمد شهدة في مجلس النواب بشكل طبيعي.



تفاصيل إلغاء حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح

وقد أصدرت الهيئة العامة حكمًا انتهت فيه إلى العدول عن الاتجاه السابق الوارد في الطعن رقم 10 لسنة 95 ق، وقضت ببطلان الحكم الذي كان قد صدر ببطلان عضوية النائبان خالد مشهور ومحمد شهدة، وذلك تأسيسًا على أن الطعن أُقيم دون اختصام المطعون ضده اختصامًا صحيحًا، بالمخالفة لما أوجبه القانون.

وقال إسكندر: تقدمنا بطلب إلى المحكمة أوضحنا فيه أن الحكم الصادر ببطلان العضوية قد شابه البطلان الجوهري، لصدوره في مواجهة خصومة لم تنعقد قانونًا، نتيجة عدم اختصام النائب المطعون على عضويته، رغم أن القانون يُوجب أن يُقام الطعن ابتداءً في مواجهته باعتباره الخصم الأصيل والطبيعي في دعوى صحة العضوية.

وقد انتهت الهيئة العامة إلى إقرار مبدأ قانوني واضح مؤداه أن الطعن إذا خلا من اسم المطعون ضده، أو لم تنعقد الخصومة في مواجهته، فإنه يكون غير مقبول، باعتبار أن تحديد الخصم واختصامه يمثلان شرطًا جوهريًا لانعقاد الطعن، وليس مجرد إجراء شكلي يمكن استكماله لاحقًا.

