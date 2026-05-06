لا يدرك كثيرون أن بعض المكملات الغذائية، رغم شيوع استخدامها، يرتبط تأثيرها في الجسم بمدى استمرار تناولها، ومن بينها مكملات المغنيسيوم التي يعتمد عليها البعض لدعم النوم والعضلات وتقليل التوتر.



ما أهمية المغنيسيوم للجسم؟



المغنيسيوم أحد المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم لأداء العديد من الوظائف الحيوية، بما في ذلك دعم الجهاز العصبي، وتنظيم العضلات، وتحسين جودة النوم، والمساعدة في ضبط استجابة الجسم للضغط النفسي، لذلك يقبل كثيرون على تناوله لتعويض نقصه أو التخفيف من بعض الأعراض المرتبطة به، بحسب موقع "فيري ويل هيلث".

لكن ماذا يحدث عند التوقف المفاجئ عن تناوله؟ وهل يسبب ذلك آثارا سلبية؟



التوقف عن المغنيسيوم لا يؤدي عادة إلى أعراض انسحاب مباشرة، إلا أن الأثر الأبرز يتمثل في احتمال عودة أعراض نقصه إذا لم يتم تعويضه عبر الغذاء.

وتشمل أبرز التأثيرات المحتملة ما يلي:



اضطرابات النوم



التوقف عن المغنيسيوم لا يسبب الأرق بشكل مباشر، لكن لدى من كانوا يعانون من نقصه، قد تعود مشكلات النوم، فالمغنيسيوم يساهم في تهدئة الجهاز العصبي وتنظيم الساعة البيولوجية، ونقصه قد ينعكس على جودة النوم واستمراريته.

التشنجات والآلام العضلية



يرتبط نقص المغنيسيوم بزيادة احتمالات التشنجات العضلية، لذلك قد تؤدي إيقاف المكملات دون تعويض غذائي كاف إلى عودة هذه الأعراض، خاصة لدى الأشخاص الأكثر نشاطا بدنيا.

ارتفاع مستويات التوتر



يساعد المغنيسيوم في تنظيم استجابة الجسم للضغط النفسي، وقد يؤدي نقصه إلى ضعف القدرة على التعامل مع التوتر، ومع التوقف عن تناوله، قد يشعر البعض بزيادة في التوتر، ما قد يفاقم استهلاك الجسم لمخزون المغنيسيوم.

عودة أعراض النقص



في حال استخدام المغنيسيوم لعلاج نقص سابق، فقد تعود أعراض مثل التعب، فقدان الشهية، الغثيان أو القيء، إضافة إلى الشعور بالضعف العام.



ورغم ذلك، يشير الخبراء إلى أن هذه التأثيرات لا تعني وجود خطر مباشر من التوقف، طالما تم تعويض المغنيسيوم من خلال نظام غذائي متوازن غني بالمصادر الطبيعية.

