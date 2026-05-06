يعاني الكثير من الأشخاص من الشخير لفترات طويلة، وتوجد 3 أعراض رئيسية تشير إلى أن الشخير وصل إلى مرحلة خطيرة.

متى يكون الشخير علامة خطر تستدعي استشارة الطبيب؟

يجب استشارة الطبيب إذا كان الشخير شديدا ويصاحبه صعوبة في التنفس أو شعور بالاختناق، أو توقف التنفس تماما لفترات أثناء النوم، حيث قد تكون هذه علامات على الإصابة بـ انقطاع النفس الانسدادي النومي.

وتكمن خطورة هذه الحالة في أنها قد تزيد من احتمالات الإصابة بمشكلات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والخرف.

كيف يظهر الشخير لدى النساء وهل تختلف أعراضه؟

يمكن أن يظهر الشخير لدى النساء على شكل أرق وإرهاق بشكل أكثر شيوعا، وخاصة النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

كيف يؤثر انقطاع النفس الانسدادي النومي على التنفس؟

يؤدي انقطاع النفس الانسدادي النومي إلى استرخاء جدران الحلق وتضييقها أو إغلاقها لبضع ثوانٍ أثناء النوم، مما يتسبب في توقف التنفس والشخير بصوت عالٍ.

وقد تشمل الأعراض خلال النهار التعب والتشوش الذهني وتقلبات المزاج وصعوبة التركيز.

كيف يمكن تقليل خطر انقطاع النفس النومي وعلاجه؟

يمكن معالجة انقطاع النفس النومي من خلال تغييرات في نمط الحياة مثل فقدان الوزن، كما أن زيادة استهلاك الكحول والتدخين تزيد من خطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي.





