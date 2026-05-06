مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي محاولات نجما الفريق لإقناع كوكا بتجديد عقده

كتب : رمضان حسن

09:30 م 06/05/2026
    كوكا خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي
    مروان عطية وأحمد نبيل كوكا بقميص الأهلي الثالث
    كوكا
    ميسي ضد كوكا
    ساعة كوكا
    احتفال كوكا (1)
    تريزيجيه والشناوي مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
    تريزيجيه من مباراة البنك الأهلي
    تريزيجيه
    محمود تريزيجيه
    إصابة محمود حسن تريزيجيه
    محمود حسن تريزيجيه
    احتفال تريزيجيه وبن شرقي
    الشناوي وشوبير
    محمد الشناوي ومصطفى شوبير
    الشناوي وإمام عاشور

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي، تفاصيل محاولات محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه لإقناع أحمد نبيل كوكا بالبقاء في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل محاولات الشناوي وتريزيجيه بإقناع كوكا بالبقاء في الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن الشناوي وتريزيجيه يحاولا إقناع كوكا بعدم الرحيل وقبول عروض الاحتراف، خاصة في ظل رغبة إدارة النادي بتقديره ماديًا.

وأوضح المصدر أن أحمد نبيل كوكا كان على أعتاب الخروج من النادي الأهلي في انتقالات يناير الماضي إلى نادي فيركا البرتغالي، لكن المدير الفني الحالي للفريق، ييس توروب، تمسك ببقائه إلى نهاية الموسم.

تفاصيل عرض الأهلي لتجديد عقد أحمد نبيل كوكا

وأكد أن النادي الأهلي قرر إعادة التفاوض مع كوكا وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن يعرض عليه راتب 9 مليون جنيه في الموسم الأول تزيد بقيمة مليون جنيه في كل موسم، على أن يوقع اللاعب لمدة 4 سنوات.

ويمتلك كوكا عروضًا للانتقال إلى أندية برتغالية وخليجية، خلال الفترة الحالية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يواجه النادي الأهلي النادي المصري في مباراة يوم الأربعاء المقبل، 20 مايو، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويقع الأهلي في المركز الثالث ببطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، خلف بيراميدز 51نقطة والزمالك المتصدر برصيد 53 نقطة.

