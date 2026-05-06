كشف بوكايو ساكا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، بشكل غامض عن الفريق الذي يفضل مواجهته في نهائي دوري أبطال أوروبا.



تأهل آرسنال للنهائى



ونجحت كتيبة المدفعجية في حجز مقعدها في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط في تاريخه والأولى منذ 20 عاماً، بعد تخطيه عقبة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1.



وكان ساكا تألق وسجل هدف تأهل فريقه في مباراة الإياب والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب الإمارات.



إجابة مثيرة لنجم المدفعجية



وإجاب ساكا على سؤال ميكا ريتشاردز عن الفريق الذي يفضل مواجهته:"لا يمكنك أن تسألني هذا السؤال تعلم أنني سأعطيك إجابة دبلوماسية.. لكنك تعرف في داخلك من نريد مواجهته".



منافس منتظر بين باريس وبايرن

ويستعد أرسنال لمواجهة أحد عملاقي أوروبا سواء باريس سان جيرمان حامل اللقب، أو بايرن ميونخ، في نهائي مرتقب.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

