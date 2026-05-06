مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

0 1
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

2 1
21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

0 5
19:45

العين

جميع المباريات

إعلان

إجابة غامضة من ساكا بشأن منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا قال؟

كتب : نهي خورشيد

09:04 م 06/05/2026

ساكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف بوكايو ساكا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، بشكل غامض عن الفريق الذي يفضل مواجهته في نهائي دوري أبطال أوروبا.


تأهل آرسنال للنهائى


ونجحت كتيبة المدفعجية في حجز مقعدها في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط في تاريخه والأولى منذ 20 عاماً، بعد تخطيه عقبة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1.


وكان ساكا تألق وسجل هدف تأهل فريقه في مباراة الإياب والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب الإمارات.


إجابة مثيرة لنجم المدفعجية


وإجاب ساكا على سؤال ميكا ريتشاردز عن الفريق الذي يفضل مواجهته:"لا يمكنك أن تسألني هذا السؤال تعلم أنني سأعطيك إجابة دبلوماسية.. لكنك تعرف في داخلك من نريد مواجهته".


منافس منتظر بين باريس وبايرن

ويستعد أرسنال لمواجهة أحد عملاقي أوروبا سواء باريس سان جيرمان حامل اللقب، أو بايرن ميونخ، في نهائي مرتقب.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

إقرأ أيضاً:

إنجاز مع بايرن وتهديد بالسلاح.. من هو مارك فان بوميل المرشح لتدريب الأهلي؟

رضا عبد العال: معتمد جمال أفسد ما بناه.. وأتمنى تتويجه بالدوري ثم رحيله (خاص)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ساكا نهائي دوري أبطال أوروبا آرسنال باير ضد باريس سان جيرمان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إجابة غامضة من ساكا بشأن منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا قال؟
رياضة عربية وعالمية

إجابة غامضة من ساكا بشأن منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا.. ماذا قال؟
أبرز تصريحات رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي
أخبار مصر

أبرز تصريحات رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي
نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر
زووم

نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر
ننفرد بنشر حيثيات حكم إلغاء بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية
حوادث وقضايا

ننفرد بنشر حيثيات حكم إلغاء بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية
بعد حكم النقض.. ماذا يعني العدول عن بطلان عضوية نائبي منيا القمح؟
حوادث وقضايا

بعد حكم النقض.. ماذا يعني العدول عن بطلان عضوية نائبي منيا القمح؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي