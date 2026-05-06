حسم المجلس الأعلى للجامعات، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، حقيقة معادلته لشهادة الزمالة المصرية، وذلك خلال رد وتوضيح مكتوب.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن شهادة الزمالة المصرية هى شهادة تمنحها وزارة الصحة المصرية، وأنه يرجى الرجوع فيما يخصها إلى الجهة المانحة وهي وزارة الصحة، وليس للمجلس دور في معادلتها.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة فى جمهورية مصر العربية الذى يقوم بمعادلة الدرجات العلمية (دكتوراه -ماجستير- بكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

