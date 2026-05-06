تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة بايرن ميونخ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويحل الباريسي ضيفاً على بايرن ميونخ مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



تشكيل باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: سافانوف

في خط الدفاع: زائير إيمري – ويليان باتشو – ماركينيوس – نونو مينديز

في خط الوسط: جواو نيفيز – فيتينا – فابيان رويز

في خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا – عثمان ديمبيلي – ديزيري دوي



وشهد التشكيل تعديل وحيد عن مباراة الذهاب، إذ قرر إنريكي الدفع بـ زائير إيمري ف بدلاً من أشرف حكيمي الذي يغيب بسبب الإصابة.



نتيجة مباراة الذهاب



وكان باريس سان جيرمان حقق فوزاً في مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء بنتيجة 5-4، ليمنح نفسه أفضلية نسبية قبل موقعة الإياب.

