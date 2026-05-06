دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

0 1
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

2 1
21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

0 5
19:45

العين

بتغيير وحيد عن الذهاب.. تشكيل باريس الرسمي أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال

كتب : نهي خورشيد

09:15 م 06/05/2026 تعديل في 09:30 م
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (6)
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (1)
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (3)
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (2)
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (5)
    خلال مباراة باريس سان جيرمان وموناكو (4)
    باريس سان جيرمان
    باريس سان جيرمان
    باريس سان جيرمان

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة بايرن ميونخ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


ويحل الباريسي ضيفاً على بايرن ميونخ مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.


تشكيل باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: سافانوف

في خط الدفاع: زائير إيمري – ويليان باتشو – ماركينيوس – نونو مينديز

في خط الوسط: جواو نيفيز – فيتينا – فابيان رويز

في خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا – عثمان ديمبيلي – ديزيري دوي


وشهد التشكيل تعديل وحيد عن مباراة الذهاب، إذ قرر إنريكي الدفع بـ زائير إيمري ف بدلاً من أشرف حكيمي الذي يغيب بسبب الإصابة.


نتيجة مباراة الذهاب


وكان باريس سان جيرمان حقق فوزاً في مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء بنتيجة 5-4، ليمنح نفسه أفضلية نسبية قبل موقعة الإياب.

لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية
ننفرد بنشر حيثيات حكم إلغاء بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية
تفاصيل ضبط صانعة محتوى بعد نشر فيديوهات مثيرة عبر السوشيال ميديا
نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر
حلا شيحة بعد تشييع جنازة هاني شاكر: "يبقى الجوهر الإنساني هو الأبقى"
