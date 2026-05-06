وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الرسائل المهمة للشعب المصري خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، تناولت مؤشرات الاقتصاد، وأمن الطاقة، وملف السلع الاستراتيجية، إلى جانب مسار التنمية الشامل في الدولة.

وفي هذا التقرير نستعرض التفاصيل الكاملة لـ أبرز 10 تصريحات لرئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، وجاءت التفاصيل كالتالي:

طمأنة اقتصادية ونمو يفوق التوقعات

أكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، وهو ما تجاوز التقديرات المتوقعة، مع تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء الاقتصادي.

وأشار إلى استمرار جهود الحكومة في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة والوقود، بما يدعم استقرار الأسواق وخطط التنمية.

اكتشافات طاقة تعزز الاكتفاء الذاتي

أوضح "مدبولي" أن قطاع الطاقة يشهد تطورًا ملحوظًا، مع اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في دلتا النيل، من المتوقع أن تضيف 50 مليون قدم مكعب يوميًا للإنتاج، إلى جانب حقل دنيس الذي قد يضيف ما بين 500 إلى 600 مليون قدم مكعب يوميًا.

وأكد أن هذه الاكتشافات تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز مسار الاكتفاء الذاتي، مع استمرار العمل على رفع إنتاجية البترول والغاز.

استثمارات ضخمة وثقة دولية في الاقتصاد المصري

أشار رئيس الوزراء إلى أن الشركات الدولية العاملة في قطاع الطاقة تعهدت بضخ استثمارات تتجاوز 19 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.

اوكشف عن تعاون دولي متزايد، إذ تستعين دول مثل: لبنان بالخبرات المصرية في قطاع الطاقة، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

التحول نحو الطاقة المتجددة

أكد مدبولي أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو توطين صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إنشاء مصانع متخصصة داخل مصر، ووضع اشتراطات تلزم المصانع باستخدام جزء من الطاقة النظيفة.

وأوضح أن الدولة تستهدف الوصول إلى 45% من إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل القطاع السكني.

استقرار السلع الاستراتيجية والأمن الغذائي

شدد رئيس الوزراء على أن تأمين السلع الاستراتيجية يمثل أولوية قصوى، مع احتياطي يكفي من 3 إلى 6 أشهر وقد يصل إلى عام في بعض السلع، وعلى رأسها القمح.

وأشار إلى أن موسم القمح الحالي يسير بشكل جيد، مع تحسن ملحوظ في جودة المحصول وقيمته الغذائية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي في الدولة.

إصلاحات اقتصادية ومالية وبرنامج البورصة

كشف مدبولي عن قيد 12 شركة كقيد مؤقت في البورصة المصرية، مع استهداف إدراج 30 شركة تابعة للدولة خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأكد الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإرسالها إلى المؤسسات الدولية، في إطار دعم الإصلاحات الاقتصادية.

دعم الصناعة والإسكان والتخطيط العمراني

أوضح رئيس الوزراء التوجه نحو مضاعفة إنتاج مصنع الألومنيوم، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الإسكان، خاصة الوحدات الموجهة للشباب ومحدودي الدخل.

وأشار إلى استمرار تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى بشكل أسبوعي، بما يواكب النمو السكاني والتوسع العمراني.

استقرار الأسواق وتراجع التضخم

أشار "مدبولي" إلى أن انخفاض معدل التضخم خلال أبريل يمثل مؤشرًا إيجابيًا، مع استمرار الحكومة في متابعة الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية.

وأكد أن الوضع الحالي يشهد استقرارًا أفضل مقارنة بالسنوات السابقة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان توافر السلع، وان الدولة تسعى لتطبيق الدعم النقدي بداية من العام المقبل 2027.

قطاع السياحة والطيران والنمو الاقتصادي

لفت رئيس الوزراء إلى استمرار النمو الإيجابي لقطاع السياحة، مع تسجيل 5.6 ملايين سائح في الربع الأول من العام المالي، مع اتخاذ إجراءات لتحفيز القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأكد التنسيق مع قطاع الطيران لضمان استمرار الرحلات الدولية وتعزيز تدفق السياحة إلى مصر.

ختام برسالة استقرار وتنمية شاملة

اختتم مدبولي رسائله بالتأكيد على أن الدولة تسابق الزمن لتحقيق طفرة شاملة في الطاقة والصناعة والاقتصاد، رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مع العمل المستمر على تأمين الموارد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

