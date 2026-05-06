أفادت مصادر فلسطينية لقناة "الجزيرة"، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة عزام خليل الحية نجل رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، إثر استهداف وقع في حي الدرج بمدينة غزة.

إصابة نجل خليل الحية في مدينة غزة

جاءت هذه العملية في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف الجوي الذي يطال مناطق متفرقة من القطاع، حيث أشارت التقارير الميدانية إلى أن الغارة استهدفت موقعا تواجد فيه نجل القيادي البارز مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

يُعد عزام الحية هو التوأم لشقيقه همام الحية الذي قضى في وقت سابق خلال محاولة اغتيال استهدفت والدهما رئيس الحركة في العاصمة القطرية الدوحة.