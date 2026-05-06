توضيح برلماني جديد بشأن حقيقة خلاف وزير الصحة مع نواب الشيوخ

كتب : أحمد العش

09:51 م 06/05/2026

النائب لطفي شحاته

أكد النائب لطفي شحاته، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن لقاء الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة مع عدد من النواب، لا يعكس حقيقة ما جرى داخل اللقاء، موضحًا أن ما نُشر تم بشكل مجتزأ ومغلوط، وأدى إلى تفسير غير صحيح للأحداث.

وشدد "شحاته" في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، على أن اللقاء اتسم منذ بدايته بروح من الاحترام والتقدير المتبادل بين الوزير وأعضاء البرلمان، موضحًا أن وزير الصحة يُعتبر من أكثر الوزراء تعاونًا مع النواب، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، إذ يحرص على فتح قنوات تواصل مباشرة والاستجابة السريعة لمطالبهم، مؤكدًا أن العلاقة بين الجانبين تقوم على العمل المشترك لخدمة المواطن.

ازدحام اللقاء بسبب الإقبال الكبير

أشار وكيل لجنة التعليم إلى أن ما حدث من ازدحام خلال اللقاء كان أمرًا طبيعيًا نتيجة الإقبال الكبير من النواب على الحضور وحرصهم على عرض مشكلات دوائرهم بشكل مباشر على الوزير، موضحًا أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بالفعل بجلوس النواب نظرًا لعدم استيعاب القاعة لهذا العدد الكبير.

وأضاف أن الوزير وفريق العمل بذلوا جهودًا واضحة لتنظيم اللقاء، إلا أن كثافة الحضور وسرعة طرح الطلبات أدت إلى حالة من التكدس، وهو ما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على الجميع في التعامل مع احتياجات المواطنين.

إشادة بالتعاون بين التنفيذية والبرلمان

أكد "شحاته" أن ما تم تداوله حول الواقعة تضمن قدرًا من المغالطة وتصيد الأخطاء، ولا يعبر عن الواقع الفعلي داخل اللقاء، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه التفسيرات الخاطئة هو تشويه صورة نموذج ناجح من التعاون بين السلطة التنفيذية والبرلمان.

واختتم النائب لطفي شحاته، منشوره بتوجيه الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار على جهوده المستمرة في تطوير المنظومة الصحية، وتعاونه الدائم مع ما يقرب من 900 نائب في مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن هذا التعاون يصب في مصلحة المواطن المصري بالدرجة الأولى.

