لمرضى الضغط المنخفض.. 4 أطعمة ومشروب تجنبهم في الصباح

كتبت - أسماء العمدة:

بالنسبة لمرضى الضغط المنخفض، يمكن أن يكون للطعام تأثير كبير على مستويات ضغط الدم لديهم؛ إذ قد تزيد بعض الأطعمة من انخفاض ضغط الدم وتفاقم الأعراض، بينما تساعد أخرى في رفعه.

إليك 4 أنواع من الأطعمة التي يُفضَّل تجنُّبها أو تقليل تناولها في الصباح، وفقًا لـ Healthline:

1- الحبوب المُكررة والسكريات البسيطة

مثل الخبز الأبيض، والمعجّنات المصنوعة من الدقيق الأبيض، وحبوب الإفطار السكرية، والعصائر المُحلّاة، والمربّى بكميات كبيرة.

هذه الأطعمة تُهضم بسرعة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم يتبعه انخفاض سريع. هذا الانخفاض قد يصاحبه هبوط في ضغط الدم وشعور بالضعف والدوار.

اختر الحبوب الكاملة مثل الشوفان غير المُحلّى، أو الخبز الأسمر، أو البيض مع الخضار.

2- الأطعمة المقلية والدهنية

مثل البطاطس المقلية، والفطائر المقلية، واللحوم المُصنّعة الدهنية (مثل السجق المقلي بكميات كبيرة).

هذه الأطعمة صعبة الهضم وتتطلّب مزيدًا من الدم لعملية الهضم، ما قد يؤدي إلى تحويل الدم بعيدًا عن أجزاء أخرى من الجسم ويسبب انخفاضًا مؤقتًا في ضغط الدم.

اختر طرق طهي صحية مثل الشوي أو الخَبز أو السَلق، وتناول مصادر بروتين خفيفة مثل البيض المسلوق أو الزبادي اليوناني.

3- كميات كبيرة من منتجات الألبان كاملة الدسم

مثل الحليب كامل الدسم بكميات كبيرة، والكريمة، والأجبان الدسمة بكميات كبيرة.

رغم أنها مصدر جيد للكالسيوم، إلا أن تناول كميات كبيرة منها في الصباح قد يكون ثقيلًا على المعدة ويستغرق وقتًا أطول للهضم، مما قد يؤثر على ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

اختر منتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم باعتدال.

4- بعض المشروبات بكميات كبيرة أو على معدة فارغة

مثل عصائر الفاكهة المُحلّاة بكميات كبيرة، فقد تؤدي إلى نفس تأثير السكريات البسيطة.

حتى بكميات صغيرة في الصباح، قد تُسبب توسّع الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم.