أول تعليق من نجل عبدالرحمن أبوزهرة على رحيل والده: مات المناضل

كتب : منى الموجي

10:16 م 11/05/2026

الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة

نعى الفنان أحمد أبو زهرة والده الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، والذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين 11 مايو، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد في نعيه لوالده كلمات مؤثرة، كاشفا عما تعلمه منه "إنا لله وإنا إليه راجعون، صعدت روحه الطاهرة إلى السماء، مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، إن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف، مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".

ووصف والده بالفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، وأنه عاش حياته كلها يعلي من القيم الإنسانية العظيمة، في كل أعماله الفنية، مضيفا "علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف، مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة. ادعوله بالمغفرة".

جدير بالذكر أن عبدالرحمن أبو زهرة عانى الفترة الأخيرة مع المرض وتم نقله إلى المستشفى ودخل العناية المركزة بسبب أزمة في الجهاز التنفسي.

