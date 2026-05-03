تعد الفاكهة جزءا أساسيا من النظام الغذائي الصحي، إلا أن الإفراط في تناولها، رغم فوائدها يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة لآثار الإفراط في تناول الفاكهة؟

حذرت خبيرة التغذية الروسية أرتي دهوكيا من أن الإفراط في تناول الفاكهة، رغم أن الكثيرين لا يصلون إلى الكمية الموصى بها، يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة مثل مرض السكري.

ما هي العلامات التحذيرية التي تدل على الإفراط في تناول الفاكهة؟

هل تسبب الفاكهة زيادة الوزن رغم كونها طعاما صحيا؟

رغم كون الفاكهة بديلا صحيا للحلويات، إلا أنها تحتوي على سكر طبيعي يسمى الفركتوز وسعرات حرارية.

وإذا لم يكن الجسم بحاجة لهذه الطاقة، يقوم الكبد بتحويل السعرات الزائدة إلى دهون مخزنة، ما يؤدي إلى زيادة الوزن رغم تناول طعام صحي، وفقا لصحيفة "مترو".

هل يمكن أن يسبب نظام الفاكهة فقط نقصا غذائيا؟

اتباع نظام غذائي تهيمن عليه الفاكهة بشكل شبه كامل، مثل نظام "الفاكهة فقط"، قد يحرم الجسم من العناصر الغذائية الضرورية من المجموعات الأخرى، مما يؤدي إلى نقص في فيتامين B12 والكالسيوم وفيتامين D وأحماض أوميجا3 الدهنية، الضرورية لصحة العظام والأعصاب والقلب.

كيف يجب على مرضى السكري تناول الفاكهة بأمان؟

ينقسم داء السكري إلى نوعين: النوع الأول مناعي ذاتي يتطلب حقن الإنسولين يوميًا، والنوع الثاني، الأكثر شيوعا، وينتج عن عوامل نمط الحياة ومقاومة الإنسولين.

ينصح مرضى السكري بتناول الفاكهة الكاملة بمعدل ثلاث حصص فقط موزعة على مدار اليوم، لأن الإفراط في الفاكهة أو شرب عصيرها، الذي يجرد من الألياف الواقية، يؤدي إلى ارتفاع خطير في مستوى السكر في الدم.

هل تسبب سكريات الفاكهة تسوس الأسنان؟

تشبه السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة في تأثيرها الضار السكريات الموجودة في الوجبات السريعة، والإفراط المستمر في تناولها يزيد بشكل كبير من فرصة تسوس الأسنان، وهو أمر يغفل عنه الكثيرون نظرًا لأن المصدر يبدو صحيا.

هل يعد عصير الفاكهة بديلا صحيا عن تناول الفاكهة كاملة؟

تؤدي عملية عصر الفاكهة إلى إزالة الألياف المفيدة التي تبطئ الهضم وتسبب الشعور بالشبع.

ومن السهل جدا شرب كوب عصير مصنوع من عدة فواكه مقارنة بتناول نفس الكمية من الفاكهة الكاملة، وتعتبر الخبيرة هذه العادة علامة تحذير رئيسية بحد ذاتها.

ما الكمية المثالية للفواكه وعصير الفاكهة ضمن النظام الغذائي؟

ينصح بتناول حصتين إلى خمس حصص من الفاكهة يوميًا، حيث تعادل الحصة الواحدة حجم كرة التنس أو نحو كوب واحد.

ويجب أن تشكل الفاكهة حوالي 25% إلى 30% من النظام الغذائي العام، مع كوب ونصف يوميا كحد أدنى للبالغين.

أما بالنسبة لعشاق عصير الفاكهة، فيجب الالتزام بكوب صغير بحجم 150 مل يوميا فقط، وليس أكثر.

