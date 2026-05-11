أعلنت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بصفتها السلطة البحرية المصرية، أنها تتابع عن كثب ما تم تداوله عبر مصادر التتبع البحري والمنصات الإعلامية الدولية بشأن تعرض السفينة M/T EUREKA (IMO No. 1022823)، المعروفة بـ"يوريكا" التي ترفع علم جمهورية توجو، لواقعة يُشتبه في كونها اختطافًا أو تدخلاً غير مشروع بالقرب من منطقة خليج عدن والمياه المجاورة، وذلك مع تداول معلومات حول وجود 8 بحارة مصريين ضمن طاقمها.

وأكدت "الهيئة" ف بيان لها، أنها فور رصد الواقعة بادرت بمخاطبة دولة العلم (توجو) بصفتها الجهة المسؤولة قانونًا عن السفينة، لمتابعة الموقف والتحقق من تفاصيله وفقًا للاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة.

تفعيل اتفاقية قانون البحار ومساءلة دولة العلم

أوضحت الهيئة أنها شددت على ضرورة تفعيل المادة (94) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، والتي تُلزم دولة العلم بممارسة ولايتها الفعالة على السفن التي ترفع علمها، بما يضمن سلامتها وحماية أفراد طاقمها.

وطالبت الجانب التوجولي بتقديم معلومات رسمية مؤكدة حول موقع السفينة الحالي، وحالة أفراد الطاقم، والإجراءات المتخذة بشأن الواقعة، إلى جانب موافاة الجانب المصري بأي تطورات جديدة، خاصة في ظل ما تم تداوله بشأن وجود بحارة مصريين.

التزامات دولية وحماية حقوق البحارة

شددت الهيئة على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة للملاحة البحرية، وعلى رأسها اتفاقية سلامة الأرواح في البحار (SOLAS 1974)، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وغيرها من الأطر المنظمة للعمل البحري في المناطق عالية الخطورة.

وأكدت ضرورة تطبيق اتفاقيتي (218 و219) من UNCLOS، واتفاقية العمل البحري (MLC 2006)، بما يضمن حقوق البحارة، وعلى رأسها حق الإعادة إلى الوطن، وسلامتهم الجسدية والنفسية، ورفض أي ممارسات تمس حريتهم.

مطالبة عاجلة وتأمين عودة الطاقم

طالبت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية نظيرتها في توجو بالتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أفراد الطاقم، والعمل على تأمين عودتهم الآمنة إلى أوطانهم في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الهيئة استعدادها الكامل للتنسيق مع الجانب التوجولي وكافة المنظمات الدولية المعنية، بهدف توضيح الموقف القانوني والتشغيلي للسفينة، وضمان سلامة الطاقم.

متابعة مستمرة بالتنسيق مع الخارجية

اختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وكافة الجهات الوطنية والدولية، لضمان سرعة التعامل مع التطورات، والعمل على إنهاء الأزمة بما يحفظ حقوق وسلامة البحارة المصريين.

