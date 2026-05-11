أثار الفنان حسن الهلالي حالة من الجدل بعد تعرضه للطرد خلال حضوره عزاء نجل الفنان هاني شاكر، مؤكدًا أنه ذهب لتقديم واجب العزاء رغم ارتباطه بعمل.

وقال الهلالي، خلال ظهوره ضيفًا على قناة "الحدث"، إنه حاول الدخول من البوابة الرئيسية، إلا أن المنظمين أخبروه بأنها مخصصة لأقارب أسرة الراحل، ليتجه بعدها إلى بوابة أخرى سُمح له بالدخول منها، مشيرًا إلى أنه جلس للحظات داخل العزاء بعد تقديم واجب العزاء إلى شريف نجل هاني شاكر.

البودي جارد طردني من العزاء

وأضاف، قائلًا: "اللي حصل أنا كان عندي شغل وكان في لقمة عيش مرضتش اروح الشغل عشان اروح ادي واجب العزاء دخلت العزاء ويدوبك لسة بقعد على الكرسي بشرب مايه، لقيت واحد لابس بدلة دخل عليا يا أستاذ لو سمحت قالي تعالى خد العزاء برا مع أستاذ شريف، بيسحبني عشان أمشي معاه، بعد ما مشي معايا عند البوابة، قالي ساعتك اتفضل برا، من غير ما أعمل أي حاجة".

وتابع: "وانا على البوابة الجاردات كانوا بيمنعوا البعض أنهم يدخلوا، ولقيت واحد جاي عايز يمسك فيا قولتله نزل ايدك متمسكنيش انا راجل فنان ومعروف أنا مين".

أزمة حسن الهلالي في عزاء هاني شاكر

تسبب الفنان حسن الهلالي في أزمة في عزاء الفنان هاني شاكر، بعد منعه من الدخول إلى جانب عدد كبير من أصحاب صفحات السوشيال ميديا.

يأتي ذلك بسبب الإجراءات التنظيمية التي أصدرتها نقابة الصحفيين، وإطلاق استمارة تسجيل لتغطية جنازة وعزاء أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، وذلك فى أول تطبيق رسمى لبروتوكول التعاون المبرم مع شركة سكنة "SOKNA"، المتخصصة فى تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات، للحد من المتطفلين على العزاءات.

