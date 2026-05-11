شهدت ناحية العزبة المستجدة التابعة لقرية المدمر بمركز طما شمال محافظة سوهاج، اندلاع حريق داخل شقة سكنية، ما أسفر عن احتراق محتوياتها بالكامل دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية مملوكة للمواطن محمود ش، بناحية العزبة المستجدة بدائرة مركز طما.

انتقال الحماية المدنية والسيطرة على الحريق

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء التابعة لوحدتي مشطا وطما إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى الشقق والمنازل المجاورة.

احتراق محتويات الشقة

وأسفر الحريق عن احتراق بعض الأثاث ومحتويات الشقة بالكامل، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.