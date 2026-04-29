تتجه الأبحاث الحديثة إلى إعادة النظر في مفهوم فقدان الوزن، حيث لم يعد التركيز مقتصرا على نوعية الطعام فقط، بل امتد ليشمل توقيت تناوله، باعتباره عاملا مؤثرا في التحكم بالوزن والحفاظ على صحة الجسم.

وبحسب صحيفة "ميرور"، أظهرت دراسة حديثة أن الالتزام بعادتين غذائيتين، هما تناول وجبة الفطور مبكرا وإطالة فترة الصيام خلال الليل، قد يرتبط بانخفاض مؤشر كتلة الجسم مع مرور الوقت.

ما العلاقة بين توقيت الطعام والوزن؟

تشير الدراسة إلى أن توقيت الوجبات يلعب دورا مهما في تنظيم الشهية وتحسين عملية التمثيل الغذائي، إذ يساعد تناول الطعام في وقت مبكر على توافق الجسم مع ساعته البيولوجية، ما يعزز حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر.

هل الصيام الليلي يساعد في إنقاص الوزن؟

أظهرت النتائج أن إطالة فترة الصيام خلال الليل قد تسهم في الحفاظ على وزن صحي، خاصة عند تقليل فترات تناول الطعام خلال اليوم، ما يمنح الجسم وقتا أطول لحرق الدهون.

كيف أجريت الدراسة؟

اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 7 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عاما، ضمن مشروع بحثي لمعهد برشلونة للصحة العالمية، مع متابعة لاحقة لأكثر من 3 آلاف مشارك، حيث لوحظ انخفاض في مؤشر كتلة الجسم لدى من التزموا بهذه العادات.

هل النتائج نهائية؟

رغم المؤشرات الإيجابية، يؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تزال أولية، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل اعتمادها كتوصيات رسمية، مشددين على أن فقدان الوزن يعتمد على عدة عوامل متداخلة.

ما النصائح العامة لفقدان الوزن؟

يوصي الخبراء باتباع نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني المنتظم، وتناول غذاء متوازن غني بالفواكه والخضروات، إلى جانب تجنب العادات الغذائية غير الصحية مثل الإفراط في السكريات أو تخطي الوجبات.

