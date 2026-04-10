كتبت- أسماء العمدة:

الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، إذ يؤدي دورا أساسيا في تنقية السموم وتنظيم العديد من العمليات الحيوية.

ما هو تليف الكبد؟

ووفقًا لـ healthline، تليف الكبد هو حالة مرضية مزمنة تحدث نتيجة تراكم الأنسجة الندبية داخل الكبد، ما يعيق وظائفه الطبيعية تدريجيا، وغالبا ما يكون نتيجة التعرض المستمر لعوامل ضارة لفترات طويلة.

لماذا يجب الحذر من تليف الكبد؟

تكمن خطورة التليف في أنه يتطور ببطء دون أعراض واضحة في البداية، ما يجعل اكتشافه متأخرًا في كثير من الحالات، ومع تقدم المرض، قد يؤدي إلى فشل كبدي أو مضاعفات تهدد الحياة.

كيف نحمي الكبد من التليف؟

الوقاية تبدأ بتجنب بعض العادات اليومية التي تُرهق الكبد، ومن أبرزها

- الإفراط في تناول الكحول

الكحول من أخطر العوامل التي تسبب تلف خلايا الكبد بشكل مباشر، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة ولفترات طويلة.

- تناول الأدوية دون استشارة طبية

الاستخدام العشوائي للأدوية، خصوصًا المسكنات والمضادات الحيوية، قد يؤدي إلى إجهاد الكبد وتلفه مع الوقت.

- النظام الغذائي غير الصحي

الإفراط في تناول الدهون والسكريات يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني، والذي قد يتطور إلى تليف في حال إهماله.

- إهمال الفحوصات الدورية

عدم متابعة الحالة الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف أي مشكلة في الكبد.

متى يجب القلق على الكبد من التليف؟

في وجود اصفرار الجلد أو العينين، أوالشعور المستمر بالتعب، أوفقدان الشهية أو الوزن، أو تورم في البطن أو القدمين

هذه العلامات قد تشير إلى وجود خلل في وظائف الكبد.

هل يمكن علاج تليف الكبد؟

في المراحل المبكرة، يمكن إبطاء تطور التليف أو حتى منعه من التفاقم عبر تغيير نمط الحياة والعلاج المناسب، أما في الحالات المتقدمة، فقد يتطلب الأمر تدخلات طبية معقدة، مثل زراعة الكبد.

