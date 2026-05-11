أثار آدم وطني وكيل اللاعبين، غضب مسئولي النادي الأهلي بسبب ما صرح به أمس بالتأكيد علي رحيل إمام عاشور لاعب وسط الفريق بنهاية الموسم الحالي وعدم استمراره في القلعة الحمراء بعيدًا عن ارتباطه بعقد يمتد لصيف 2028.

وقال مصدر في الأهلي لـ" مصراوي"، إن سيد عبد الحفيظ تواصل مع آدم وطني وطلب منه عدم تحريض إمام عاشور علي افتعال أزمات داخل الفريق لاسيما وأن وطني، سبق له تحريض لاعب الفريق محمد عبد الله ومحاولة إجبار النادي علي احترافه في الدوري الفرنسي قبل أن يعلن المدير الرياضي محمد يوسف عدم التعامل معه نهائيًا.

وأوضح المصدر: عبد الحفيظ أكد أيضًا لوكيل اللاعبين أن الأهلي لن يقبل بـ"لي ذراعه" مهما كانت قيمة وتأثير إمام أو أي لاعب آخر، وأن الباب مفتوح لرحيل أي لاعب لكن بشروط النادي المالية وبما يحقق مصلحة القلعة الحمراء ويتوافق مع الأهداف المستقبلية.

وشدد علي أن الأهلي فعليًا لا يمانع رحيل إمام إذا أحضر عرض لا يقل عن ستة ملايين دولار وهذا الاتجاه هو السائد داخل النادي ويتوافق مع رغبة محمود الخطيب رئيس النادي، لكن في نفس الوقت يرفض الأهلي تحريض لاعبيه علي التمرد وافتعال الأزمات دون وجود عروض حقيقية وبمبالغ تناسب النادي.

اقرأ أيضا :

مصراوي يكشف شرط إمام عاشور للاستمرار في الأهلي.. وموقف محمود الخطيب

محمد شوقي يصدم الأهلي... مصراوي يكشف التفاصيل