إعلان

القومي للبحوث الجنائية: القات نبات مخدر يباع في أفريقيا كحزم خضراء

كتب : داليا الظنيني

09:57 م 11/05/2026

نبات مخدر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الدكتورة إيناس الجعفراوي، الأستاذة بقسم بحوث المخدرات بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن نبات القات يُعد من النباتات المخدرة المنتشرة في عدد من الدول الأفريقية، حيث يُباع في الأسواق على هيئة حزم خضراء، كما يُسمح بتداوله في اليمن وجيبوتي والصومال وكينيا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن مصر تجرّم القات بكافة أشكاله سواء النبات نفسه أو المواد المستخلصة منه، إذ تم إدراجه ضمن الجدول الأول للمواد المخدرة.

وأشادت بجهود جمارك مطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة تهريب 3.5 كيلو جرام من نبات القات، مؤكدة أن أوراقه تشبه ورقة الملوخية وله نحو ستة فصائل تختلف من دولة لأخرى، كما يتميز برائحة خاصة ويمنح المتعاطي حالة من النشاط المؤقت.

وأوضحت أن شجرة القات قد يصل ارتفاعها إلى ما بين 8 و10 أمتار، وتُعد من الأشجار المعمرة، ويمكن حصادها أربع مرات سنويًا، مشيرة إلى أن طرق استهلاكه تشمل التجفيف أو تحويله إلى عجينة يتم مضغها، مؤكدة أنه لا يُدخن ولا يُشرب مثل الشاي.

وشددت على أن مصر تتعامل بحزم مع أي محاولات لتهريب هذا النبات، في إطار جهودها لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من مخاطره، خاصة أنه يُستغل في بعض الدول كوسيلة لإحداث نشاط وهمي لدى المتعاطين.

واختتمت الدكتورة إيناس الجعفراوي بالتأكيد أن القات رغم انتشاره في بعض الدول، يظل مادة مخدرة محظورة في مصر، وأن الأجهزة المعنية تواصل جهودها لرصد وضبط أي محاولات لتهريبه أو ترويجه داخل البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيناس الجعفراوي القومي للبحوث الجنائية نبات القات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار من النيابة بشأن المتهمين بابتزاز هيثم عرابي
حوادث وقضايا

قرار من النيابة بشأن المتهمين بابتزاز هيثم عرابي
خاص| تفاصيل مكالمة نبيلة عبيد وزوجة هاني شاكر قبل وفاته بأيام
زووم

خاص| تفاصيل مكالمة نبيلة عبيد وزوجة هاني شاكر قبل وفاته بأيام
مكسوف أعلن وانفعال على شوبير.. قصة تشجيع الراحل عبد الرحمن أبو زهرة لنادي
رياضة محلية

مكسوف أعلن وانفعال على شوبير.. قصة تشجيع الراحل عبد الرحمن أبو زهرة لنادي
"خلي بالك".. أبراج قد تواجه تعثرات مفاجئة في آخر 10 أيام من مايو
علاقات

"خلي بالك".. أبراج قد تواجه تعثرات مفاجئة في آخر 10 أيام من مايو
"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
علاقات

"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي .. القصة الكاملة
بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني.. طهران تلوّح بضرب مصالح أمريكية
بعد ظهوره في إسرائيل.. هل ينتشر فيروس هانتا في الشرق الأوسط؟
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة