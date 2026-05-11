أكدت الدكتورة إيناس الجعفراوي، الأستاذة بقسم بحوث المخدرات بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن نبات القات يُعد من النباتات المخدرة المنتشرة في عدد من الدول الأفريقية، حيث يُباع في الأسواق على هيئة حزم خضراء، كما يُسمح بتداوله في اليمن وجيبوتي والصومال وكينيا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن مصر تجرّم القات بكافة أشكاله سواء النبات نفسه أو المواد المستخلصة منه، إذ تم إدراجه ضمن الجدول الأول للمواد المخدرة.

وأشادت بجهود جمارك مطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة تهريب 3.5 كيلو جرام من نبات القات، مؤكدة أن أوراقه تشبه ورقة الملوخية وله نحو ستة فصائل تختلف من دولة لأخرى، كما يتميز برائحة خاصة ويمنح المتعاطي حالة من النشاط المؤقت.

وأوضحت أن شجرة القات قد يصل ارتفاعها إلى ما بين 8 و10 أمتار، وتُعد من الأشجار المعمرة، ويمكن حصادها أربع مرات سنويًا، مشيرة إلى أن طرق استهلاكه تشمل التجفيف أو تحويله إلى عجينة يتم مضغها، مؤكدة أنه لا يُدخن ولا يُشرب مثل الشاي.

وشددت على أن مصر تتعامل بحزم مع أي محاولات لتهريب هذا النبات، في إطار جهودها لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من مخاطره، خاصة أنه يُستغل في بعض الدول كوسيلة لإحداث نشاط وهمي لدى المتعاطين.

واختتمت الدكتورة إيناس الجعفراوي بالتأكيد أن القات رغم انتشاره في بعض الدول، يظل مادة مخدرة محظورة في مصر، وأن الأجهزة المعنية تواصل جهودها لرصد وضبط أي محاولات لتهريبه أو ترويجه داخل البلاد.