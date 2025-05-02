تظهر في الصيف.. 4 علامات تحذيرية للإصابة بالسكري

كتبت– آلاء نبيل:

تظهر بعض العلامات خلال فصل الصيف قد تشير إلى خطر الإصابة بمرض السكري، وهي علامات قد يجهلها الكثيرون.

وبحسب ما ذكره موقعي The HealthSite وDiabetes، إليك أبرز الأعراض الصيفية التي قد تدل على خطر الإصابة بالسكري:

قلة العرق

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يعاني بعض الأشخاص من انخفاض في كمية العرق، وهو ما قد يكون مؤشرًا على خلل في الغدة العرقية، ناتج عن تلف الأعصاب بسبب الإصابة بالسكري.

الخمول المستمر

يؤثر ارتفاع درجات الحرارة في الصيف على النشاط البدني، مما يسبب انخفاضًا في الطاقة. ولكن إذا استمر هذا الشعور مع زيادة الرغبة في النوم، فقد يشير إلى خطر الإصابة بالسكري، إذ يؤدي انخفاض الدورة الدموية إلى عدم وصول الدم المحمل بالأوكسجين إلى الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الدماغ.

اضطراب المزاج

إذا كنت تعاني من تقلبات مزاجية غير مبررة، وزيادة في القلق والتوتر خلال الصيف، فقد يكون ذلك دلالة على ارتفاع مستويات السكر في الدم، نظرًا لتأثير السكري السلبي على الصحة الدماغية.

مشاكل في الفم

يؤدي السكري إلى زيادة خطر نمو البكتيريا في الفم، ما قد يتسبب في الإصابة بمشاكل فموية مثل التقرحات والتهاب اللثة.

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