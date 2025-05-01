فوائده أغلى من الذهب.. نوع توابل شهير يحمي قلبك ويحارب السرطان

كتبت - أسماء مرسي:

هل تخيّلت يومًا أن إضافة بسيطة إلى طعامك يمكن أن تكون بمثابة حارس قوي للقلب ودرع فعّال ضد السرطان؟

هناك نوع من التوابل الشهيرة، نستخدمه يوميًّا دون إدراك لقيمته الصحية المذهلة، وهو "القرنفل"، وفقًا لموقع MedicineNet.

تأثير القرنفل على صحة القلب

يُعد القرنفل من أغنى مصادر مضادات الأكسدة في عالم التوابل.

هذه المركّبات القوية، وعلى رأسها الأوجينول، تُحارب الجذور الحرة التي تهاجم خلايا الجسم وتُعتبر محفّزًا رئيسيًا لتطوّر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.

كما يُسهم القرنفل في تعزيز سلامة الأوعية الدموية وحمايتها من التلف.

القرنفل والسرطان

يمتلك مركّب الأوجينول، الموجود بوفرة في القرنفل، القدرة على إيقاف نمو بعض أنواع الخلايا السرطانية، مثل خلايا الميلانوما (سرطان الجلد).

فوائد أخرى للقرنفل:

تحسين صحة الفم

التقليل من التوتر

علاج آلام الأسنان

خفض مستويات السكر في الدم

تخفيف حكة الجلد

تخفيف السعال

حماية الكبد وتعزيز وظائفه

الوقاية من العدوى

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