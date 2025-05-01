في أقل من 30 دقيقة.. 5 أطعمة سحرية تعالج الانتفاخ

كتبت- شيماء مرسي

الشعور بالانتفاخ إحساس مزعج للغاية، ولكن، يوجد بعض الأطعمة الشائعة التي قد تسهم في تخفيف هذه المشكلة بسرعة في أقل من نصف ساعة، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

الخيار

من الخضروات المرطبة والغنية بالماء، حيث يساعد على تقليل الانتفاخ، وطرد الأملاح الزائدة، والحفاظ على الانتعاش.

الزنجبيل

يساعد على تهدئ اضطرابات المعدة بسرعة فائقة وتنظيم حركة الأمعاء، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وطرد الغازات، والشعور بالراحة.

البابايا

غنية بإنزيم يسمى الباباين الذي يساعد على هضم الطعام وصحة الأمعاء وتقليل الانتفاخ والاسترخاء.

النعناع

يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل التقلصات والشعور بالراحة.

الزبادي

غني بالبكتيريا المفيدة التي تساعد على توازن الأمعاء وتسهيل عملها، ولكن يجب اختيار الزبادي الغني بالبروبيوتيك النشط والخالي من السكر المضاف.

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