أعلن قطاع كهرباء المنوفية فرع كهرباء قويسنا اليوم الأحد، عن فصل التيار الكهربائي يوم الجمعة المقبل من الساعة 7 صباحًا حتى 9 صباحًا، عن لوحة توزيع قويسنا القديمة "التشيكي"، لإجراء أعمال صيانة دورية على اللوحة.

المناطق المتأثرة بالفصل

يشمل الانقطاع مطار قويسنا، والإدارة الزراعية والبيطرية بقويسنا، وقرية شمنديل، وقرية منشأة دملو، وقرية عرب الرمل وأجهور الرمل، إضافة إلى بعض العزب التابعة.

وناشدت الشركة المواطنين والجهات الخدمية بالمناطق المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي.