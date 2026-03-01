إعلان

كهرباء المنوفية تعلن قطع الكهرباء عن مناطق بقويسنا

كتب : أحمد الباهي

03:39 م 01/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن قطاع كهرباء المنوفية فرع كهرباء قويسنا اليوم الأحد، عن فصل التيار الكهربائي يوم الجمعة المقبل من الساعة 7 صباحًا حتى 9 صباحًا، عن لوحة توزيع قويسنا القديمة "التشيكي"، لإجراء أعمال صيانة دورية على اللوحة.

المناطق المتأثرة بالفصل

يشمل الانقطاع مطار قويسنا، والإدارة الزراعية والبيطرية بقويسنا، وقرية شمنديل، وقرية منشأة دملو، وقرية عرب الرمل وأجهور الرمل، إضافة إلى بعض العزب التابعة.

وناشدت الشركة المواطنين والجهات الخدمية بالمناطق المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع الكهرباء انقطاع الكهرباء مطار قويسنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
حوادث وقضايا

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
شئون عربية و دولية

بعد مقتل خامنئي.. الأزمات الدولية تتحدث لمصراوي عن مستقبل حرب إيران
معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
شئون عربية و دولية

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
وزير المالية: تعديل قانون الضريبة على العقارات يعفي 98% من المواطنين
أخبار مصر

وزير المالية: تعديل قانون الضريبة على العقارات يعفي 98% من المواطنين
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران