يفعل العجب بجسمك.. مشروب سحري يصفي الكلى من الحصوات

كتبت - أسماء مرسي:

حصوات الكلى من الحالات الصحية المؤلمة التي يواجهها الكثيرون، وتتكوّن نتيجة لتصلّب وتبلور بعض المواد المعدنية داخل الكليتين، ويصاحب وجودها آلام وشعور مزعج أثناء التبول.

مشروب الليمون والبقدونس

هناك مشروب طبيعي يُسهم في تنظيف الكلى من الحصوات وتخفيف حدّة أعراضها، وهو "مشروب الليمون والبقدونس"، وذلك بفضل المكوّنات الطبيعية التي يحتوي عليها، وفقًا لموقع Health.

فوائد مكونات المشروب:

عصير الليمون:

الليمون مصدرًا غنيًّا بالأحماض العضوية المهمّة، مثل الستريك والفوسفوريك، والتي تمتلك خصائص فريدة تجعله يؤدي دورًا محوريًا في تقليل تكوّن حصوات جديدة في الكلى.

البقدونس:

البقدونس مدرًّا طبيعيًّا للبول، ما يعني أنه يحفّز زيادة إنتاج البول في الجسم، وهذه الخاصية تساعد على طرد الأملاح والمعادن الزائدة التي تسهم في تكوين الحصوات عبر الجهاز البولي.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مضادات أكسدة تُخفّف الالتهابات والإجهاد التأكسدي الذي يؤثر على صحة الكلى.

طريقة تحضير المشروب:

عصير ليمونة واحدة

حفنة من البقدونس الطازج

كوب من زيت الزيتون

كوب من العسل

طريقة التحضير:

يُخلط البقدونس وعصير الليمون جيدًا.

يُضاف زيت الزيتون والعسل إلى الخليط.

يُحفَظ المزيج في وعاء محكم الإغلاق داخل الثلاجة.

طريقة الاستخدام:

يُنصح بتناول ملعقة كبيرة من هذا الخليط يوميًّا على معدة فارغة في الصباح الباكر، مع الحرص على شرب كميات كافية من السوائل على مدار اليوم.

أعراض حصوات الكلى:

وجود دم في البول

الشعور بالغثيان

الإصابة بالقشعريرة

الحاجة المتكررة للتبول

ارتفاع درجة حرارة الجسم (الحمى)

ملاحظة رائحة كريهة للبول

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