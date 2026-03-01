شهدت الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 وحتى الأول من مارس 2026 تصعيدا لافتا في عمليات الاغتيال التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قيادات إيرانية بارزة على المستوى العسكري والسياسي والعلمي، حيث بلغت ذروة هذه العمليات بالضربات الجوية المشتركة الإسرائيلية الأمريكية التي نفذت أمس السبت 28 فبراير 2026، والتي سقط خلالها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وجاء ذلك عبر ضربة جوية نفذتها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة، وُصفت بأنها الأكبر في التاريخ، نظرا لاستهدافها مواقع سيادية ومقار قيادية داخل إيران، ما أدى إلى إسقاط عدد من أبرز قيادات النظام الإيراني.

علي خامنئي

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، كان أبرز الأسماء التي تم اغتيالها إثر الهجمات الجوية التي نفذتها إسرائيل بدعم أمريكي، وهو ما أكده التلفزيون الإيرانى.

عبد الرحيم موسوي

القائد العام للجيش الإيراني ورئيس هيئة الأركان المسلحة. عيّنه علي خامنئي قائداً لهيئة الأركان، وأعلن التلفزيون الإيراني مقتله في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي. وكان قد تولى المنصب في 13 يونيو 2025 خلفًا لمحمد باقري إثر مقتله في غارة إسرائيلية.

عزيز نصير زاده

وزير الدفاع الإيراني منذ أغسطس 2024 حتى اغتياله في 28 فبراير 2026، شغل سابقا منصب نائب رئيس أركان القوات المسلحة (2021–2024)، وقائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين أغسطس 2018 وسبتمبر 2021 بقرار من علي خامنئي،وهو طيار معتمد لطائرة إف-14 ومن قدامى المحاربين في الحرب العراقية الإيرانية.

علي شمخاني

مستشار المرشد الأعلى وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سابقًا (2013–2023)، ووزير الدفاع الأسبق (1997–2005)، وقائد سابق للقوة البحرية. قُتل في 28 فبراير 2026. ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2001 وحصل على المركز الثالث.

محمد باكبور

تولى قيادة الحرس الثوري الإيراني في يونيو 2025 خلفًا لحسين سلامي، وشغل قبل ذلك منصب قائد القوة البرية للحرس الثوري. استمر في منصبه حتى وفاته في 28 فبراير 2026، في الضربة الجوية وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية.

أمير علي حاجي زاده

قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري منذ أكتوبر 2009 حتى اغتياله في 13 يونيو 2025 بضربة جوية إسرائيلية.

رضا مظفري نيا

كان قائد في الحرس الثوري والرئيس السابق لمنظمة "سبند" (SPND)، وقال جيش الاحتلال إنه عزز الجهود لتطوير أسلحة نووية وتم اغتياله بحسب في الضربة الإسرائيلية الأمريكية، لكن لم تؤكد إيران الخبر او تنفيه.

حسين جبل عامليان

يتولى قيادة الصناعات البحرية في الحرس الثوري الإيراني. وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه كان مسؤولًا عن تطوير تقنيات وأسلحة متقدمة وتعزيز مشاريع في مجالات الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، فيما لم تؤكد إيران أو تنفِ خبر وفاته.

اغتيالات بارزة خلال عامي 2024 و2025

قبل الضربات الكبرى، شهد عاما 2024 و2025 سلسلة عمليات استهدفت قيادات الصف الأول في الحرس الثوري والمؤسسات العسكرية والأمنية.

حسين سلامي

القائد العام للحرس الثوري الإيراني منذ عام 2019 حتى اغتياله في 13 يونيو 2025 بضربة إسرائيلية.

محمد باقري

كان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، ومن أبرز العسكريين الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية، شغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة، وتولى إدارة إحدى مؤسسات التصنيع الحيوية التابعة للحرس الثوري.

عباس نيلفروشان

كان نائب قائد العمليات في الحرس الثوري، قتل في 27 سبتمبر 2024 في غارة على مقر حزب الله مع الأمين العام للحزب.

محمد كاظمي

ضابط استخبارات وعميد في الحرس الثوري، تولى قيادة منظمة استخبارات الحرس الثوري عام 2022، كما رأس منظمة حماية الاستخبارات التابعة للحرس.

سعيد إيزدي

كان قائد "فرع فلسطين" في فيلق القدس، حمل أسماء مستعارة منها "حاج رمضان" و"رمضان إيزدي" و"سعيد عابديني". اغتيل في 21 يونيو 2025، ووصفته إسرائيل بأنه أحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر.

حسن محقق

نائب رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري، اغتيل في 15 يونيو 2025 في غارة جوية استهدفت مقرًا استخباريًا في طهران.

بهنام شهرياري

كان قيادي في فيلق القدس، مرتبط بالوحدة 190 المسؤولة عن النقل السري للأسلحة، وعُرف بعدة أسماء مستعارة.

فريدون عباسي

كان عالم نووي وأستاذ فيزياء متخصص في أشعة الليزر، عين رئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في فبراير 2011، واغتيل في 13 يونيو 2025 في طهران ضمن سلسلة ضربات جوية إسرائيلية.