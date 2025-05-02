للنساء.. 4 حالات للإفرازات المهبلية قد تشير إلى خطر يهدد حياتك

كتبت – آلاء نبيل:

تعد الإفرازات المهبلية أمرًا طبيعيًا لدى معظم النساء والفتيات بعد سن البلوغ، حيث تلعب دورًا هامًا في ترطيب المهبل والحفاظ على نظافته وحمايته من العدوى، ومع ذلك قد تشير بعض التغيرات في هذه الإفرازات إلى وجود مشكلة صحية تستدعي الانتباه الطبي.

وبحسب ما ذكره موقعي Cleveland Clinic و Healthgrades، هناك بعض الحالات التي قد تدل على خطر الإصابة بالسرطان نتيجة للإفرازات المهبلية، وتشمل ما يلي:

1- إفرازات مائية أو دموية غير طبيعية

ظهور إفرازات مائية شفافة أو ذات لون وردي فاتح قد يكون علامة على سرطان قناة فالوب، على الرغم من ندرته.

كما أن الإفرازات الدموية أو البنية خارج فترة الدورة الشهرية أو بعد انقطاع الطمث تعد علامة هامة يجب عدم تجاهلها، فقد تشير إلى سرطان عنق الرحم أو سرطان بطانة الرحم، أو في حالات نادرة، سرطان المهبل أو قناة فالوب.

2- زيادة مفاجئة في كمية الإفرازات

إذا لاحظتِ زيادة كبيرة وغير مبررة في كمية الإفرازات المهبلية، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى، فقد يكون من الضروري استشارة الطبيب بشكل سريع.

3- إفرازات ذات رائحة كريهة ومستمرة

على الرغم من أن الرائحة الكريهة غالبًا ما ترتبط بالالتهابات، إلا أنه إذا استمرت لفترة طويلة ولم تستجب للعلاج، فقد تكون علامة على مراحل متقدمة لبعض أنواع السرطان.

4- إفرازات مصحوبة بألم في الحوض أو نزيف بعد الجماع

وجود هذه الأعراض مع التغيرات في الإفرازات قد يكون مؤشرًا على مشاكل خطيرة، بما في ذلك السرطان.

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