5 مخاطر صحية عند الاستحمام قبل النوم مباشرة

على الرغم من أن الاستحمام قبل النوم يعتبر روتينًا مريحًا للعديد من الأشخاص ويساعدهم على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، إلا أن هناك بعض المخاطر الصحية المحتملة عند القيام بذلك مباشرة قبل الخلود إلى الفراش، وفقًا لـ medicalxpress.

اضطراب درجة حرارة الجسم وصعوبة النوم

الاستحمام بالماء الساخن يرفع درجة حرارة الجسم. لكي ننام بشكل جيد، تحتاج درجة حرارة الجسم إلى الانخفاض بشكل طبيعي.

الاستحمام مباشرة قبل النوم قد يعيق هذه العملية الطبيعية، مما يجعل من الصعب على الجسم الوصول إلى درجة الحرارة المثالية للنوم ويؤدي إلى صعوبة في النوم أو نوم مضطرب.

يفضل الاستحمام قبل النوم بساعة أو ساعتين على الأقل لإتاحة الوقت لدرجة حرارة الجسم للانخفاض.

زيادة خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا (خاصة في الأجواء الباردة)

الخروج من حمام دافئ إلى غرفة باردة مباشرة قبل النوم يمكن أن يجعل الجسم أكثر عرضة للتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.

هذا التغير المفاجئ قد يؤثر مؤقتًا على جهاز المناعة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خاصة إذا لم تجفف شعرك وجسمك جيدًا قبل النوم.

تأكد من تجفيف شعرك وجسمك تمامًا بعد الاستحمام وارتداء ملابس دافئة إذا كانت الأجواء باردة.

جفاف الجلد

الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة يمكن أن يجرد الجلد من زيوتها الطبيعية الواقية.

الذهاب إلى الفراش مباشرة بعد الاستحمام دون ترطيب البشرة يمكن أن يؤدي إلى جفاف وحكة وتهيج الجلد.

استخدم الماء الفاتر بدلًا من الماء الساخن، قلل مدة الاستحمام، وجفف بشرتك بلطف ثم ضع مرطبًا مناسبًا قبل النوم.

زيادة خطر الإصابة بالعدوى الفطرية (خاصة في القدمين)

الذهاب إلى الفراش مع شعر أو جلد رطب، خاصة في المناطق التي يصعب تجفيفها تمامًا مثل بين أصابع القدمين، يخلق بيئة رطبة ودافئة مثالية لنمو الفطريات.

هذا يزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفطرية مثل قدم الرياضي.

تأكد من تجفيف جسمك وشعرك جيدًا، خاصة بين أصابع القدمين، قبل ارتداء الجوارب والذهاب إلى الفراش.

تفاقم بعض الحالات الجلدية

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات جلدية معينة مثل الإكزيما أو الصدفية، قد يؤدي الاستحمام بالماء الساخن مباشرة قبل النوم إلى تفاقم الأعراض مثل الحكة والالتهاب.

استشر طبيب الأمراض الجلدية للحصول على نصائح حول أفضل وقت للاستحمام وروتين العناية بالبشرة المناسب لحالتك. قد يوصي بالاستحمام في وقت مبكر من المساء واستخدام مرطبات خاصة.

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