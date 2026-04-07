مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد من تغيرات الطقس وتقلب درجات الحرارة، تزداد أهمية العادات اليومية البسيطة التي قد تؤثر بشكل مباشر على صحة الجهاز المناعي، خاصة تلك التي يمارسها البعض دون الانتباه لعواقبها.

ومن بين هذه العادات، عدم تجفيف الجسم والشعر بشكل جيد بعد الاستحمام، وهو خطأ شائع بعد الاستحمام قد يعرض الجسم لمخاطر صحية غير متوقعة، رغم بساطته.

هل عدم تجفيف الجسم والشعر بعد الاستحمام يضر الجسم؟



وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمد عادل، استشاري الأمراض الباطنية والمناعة، إن عدم تجفيف الجسم والشعر بشكل جيد بعد الاستحمام من أبرز الأخطاء اليومية التي قد تضعف مناعة الجسم، خاصة عند التعرض لهواء بارد مباشرة.

وأوضح "عادل" في تصريحات لـ"مصراوي" أن بقاء الجسم رطبا يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في درجة حرارة الجسم، ما يسبب إجهادا للجهاز المناعي ويزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد والعدوى الفيروسية.

ماذا يحدث للجسم عند تعرضه للرطوبة المستمرة؟

وأضاف أن الرطوبة المستمرة، خاصة في فروة الرأس وثنايا الجلد، قد تهيئ بيئة مناسبة لنمو الفطريات والبكتيريا، وهو ما قد يفاقم المشكلات الجلدية والتنفسية.

وأشار إلى أن التعرض المفاجئ لتيارات الهواء أو استخدام المراوح والتكييف بعد الاستحمام مباشرة يزيد من التأثير السلبي، نتيجة التغير السريع في درجة الحرارة.

ونصح بتجفيف الجسم جيدا بمنشفة نظيفة، والحرص على تجفيف الشعر بالكامل، وتجنب التعرض لهواء بارد مباشرة بعد الاستحمام، إلى جانب ارتداء ملابس مناسبة للحفاظ على حرارة الجسم، ولانتظار قليلا قبل الانتقال إلى بيئة باردة.

