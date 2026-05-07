عثر أهالي مدينة كفر الشيخ، اليوم الخميس، على جثة متحللة لشخص مجهول الهوية، بجوار المركز الطبي القديم بمدينة كفر الشيخ.

إخطار أمني بالعثور على جثة مجهولة

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، يفيد بعثور الأهالي على جثة متحللة لشخص مجهول الهوية، بالقرب من المركز الطبي القديم بمدينة كفر الشيخ.

انتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ

انتقل ضباط الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة متحللة لشخص مجهول الهوية. وبسؤال شهود العيان، أفادوا بأنهم اكتشفوا الجثة بعد انتشار روائح كريهة في محيط المكان.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.