إعلان

زاهي حواس: المتحف البريطاني يعرض آثارًا مصرية مسروقة.. وهذا عار

كتب : محمد أبو بكر

07:34 م 07/05/2026

الدكتور زاهي حواس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور زاهي حواس، إن العديد من القطع المعروضة داخل المتحف البريطاني خرجت من مصر بطرق غير شرعية، واصفًا استمرار عرضها بأنه "عار".

وأكد "حواس"، خلال فعالية دولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر، أن الآثار المصرية أصبحت أكثر حماية بعد عام 2015، بفضل تشديد الإجراءات الأمنية ووجود شرطة متخصصة للآثار والسياحة، مشيرًا إلى أن بعض الأوروبيين ما زالوا يشترون القطع الأثرية المهربة، ما يشجع على سرقة المقابر المصرية.

وأضاف أن قوانين منظمة اليونسكو الحالية تعرقل استعادة الكثير من الآثار، خاصة القطع التي خرجت قبل عام 1970.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المتحف البريطاني زاهي حواس سرقة الآثار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صياد الهواجس" في قبضة العدالة.. القصة الكاملة لمتحرش سور كلية البنات"
حوادث وقضايا

صياد الهواجس" في قبضة العدالة.. القصة الكاملة لمتحرش سور كلية البنات"
6 علامات صامتة تستدعي فحص الدماغ.. قد تكشف خطر السكتة الدماغية مبكرا
نصائح طبية

6 علامات صامتة تستدعي فحص الدماغ.. قد تكشف خطر السكتة الدماغية مبكرا
خناقة مدرسة وتهديد مروع.. حل لغز 3 فيديوهات أثارت الجدل في أكتوبر والقاهرة
حوادث وقضايا

خناقة مدرسة وتهديد مروع.. حل لغز 3 فيديوهات أثارت الجدل في أكتوبر والقاهرة
في غياب نجله وبعيداً عن الأضواء.. المنيا تودع والد محمد شحاتة لاعب الزمالك
أخبار المحافظات

في غياب نجله وبعيداً عن الأضواء.. المنيا تودع والد محمد شحاتة لاعب الزمالك
كانت سلة غذاء الرومان.. رحلة داخل مدينة "أسمنت الخراب" بالوادي الجديد -صور
أخبار المحافظات

كانت سلة غذاء الرومان.. رحلة داخل مدينة "أسمنت الخراب" بالوادي الجديد -صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القومي للاتصالات: زيادة الأسعار حتى 15% مع إلزام الشركات بتخفيضات
​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر