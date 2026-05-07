قال الدكتور زاهي حواس، إن العديد من القطع المعروضة داخل المتحف البريطاني خرجت من مصر بطرق غير شرعية، واصفًا استمرار عرضها بأنه "عار".

وأكد "حواس"، خلال فعالية دولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر، أن الآثار المصرية أصبحت أكثر حماية بعد عام 2015، بفضل تشديد الإجراءات الأمنية ووجود شرطة متخصصة للآثار والسياحة، مشيرًا إلى أن بعض الأوروبيين ما زالوا يشترون القطع الأثرية المهربة، ما يشجع على سرقة المقابر المصرية.

وأضاف أن قوانين منظمة اليونسكو الحالية تعرقل استعادة الكثير من الآثار، خاصة القطع التي خرجت قبل عام 1970.